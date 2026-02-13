Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada

Nakon što je Vjerujem.hr objavio vijest o razvodu braka naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić i belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, a on je tu vijest na belgijskom radiju odbacio kao 'besmislicu', u cijelu se priču uključio i Blankin otac Joško Vlašić. Umirovljeni trener dao je ekskluzivan intervju za belgijski medij HLN, koji je Večernji list dobio prije same objave, te poručio: 'Vrijeme je da Ruben Van Gucht kaže istinu.'

- Blanka je bila zatečena - rekao je Ruben jutros na 'Radio 2' Peteru Van De Veireu, kad ga je pitao o hrvatskim medijskim napisima o njegovu razvodu.

- Proslijedio sam Blanki tu vijest. Rekla je: 'Zanimljivo, a nisam ni s kim razgovarala.' Kao što sam nedavno rekao: Blanka je bila ovdje prije dva tjedna s Mondom (njihovim trogodišnjim sinom). Mislim da je naš odnos i dalje vrlo dobar. Čujemo se svaki dan - ispričao je Ruben svoju verziju priče.

Zatim se oglasio Joško Vlašić kojeg je HLN kontaktirao jer im Ruben nije želio dati nikakvu izjavu.

- Službeno su razvedeni još od listopada - rekao je nekadašnji trener svoje kćeri.

- Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka. Zato je šutjela i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo. Ni sada neće ništa reći, i to također čini kako bi zaštitila svog sina. Mondo je zaista divno dijete, pravo malo blago, i u cijeloj ovoj priči moramo njega staviti na prvo mjesto. I Ruben bi to trebao učiniti. Trebao bi shvatiti da bi sve te priče i fotografije koje se o njemu pojavljuju jednoga dana mogle povrijediti Monda. Internet je vječan, ništa ne nestaje. Jednog dana će se taj dječak s time suočiti. Mi smo cijelo vrijeme vrlo zrelo i smireno postupali u cijeloj ovoj situaciji, vrijeme je da i on to učini i kaže istinu. Braka više nema. Točka. - dodao je.

Ljubavna priča Blanke i Rubena započela je kao iznenađenje za javnost. U svibnju 2022. godine objavili su da su se vjenčali u Splitu te da očekuju prinovu. Sin Mondo rodio se u studenom iste godine, ali bračna idila nije dugo trajala. Ubrzo su se pojavile glasine o Rubenovoj nevjeri, a sve je kulminiralo njegovim šokantnim priznanjem u studenom 2023. kad je u jednoj televizijskoj emisiji izjavio da su on i Blanka u 'otvorenom braku'. Tvrdio je da se njihov odnos temelji na povjerenju te da Blanka zna za njegove druge partnerice, ali ne i detalje.