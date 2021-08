Bivša manekenka Iva Šarić (32) prije četiri mjeseca rodila je sina Adriana kojeg je dobila u vezi s nogometašem Dinama, Brunom Petkovićem (26), a sada je, u ljetnom izdanju, pokazala da se vrlo brzo vratila u top formu.

POGLEDAJTE VIDEO

Na Instagramu se ranije pohvalila ravnim trbuhom, a novom fotkom dala je do znanja da su i njezine manekenske noge ostale jednako lijepe.

Atraktivna Iva fotkala se sa svih strana i u bijeloj kombinaciji istaknula tamnu put te ostavila pratitelje bez teksta.

- Ljepotica; Najljepša dama na ovim prostorima; Vatra - pisali su joj.

Ivu na Instagramu prati oko 50 tisuća ljudi, a na novoj fotki je samo u 24 sata prikupila više od 2.5 tisuća lajkova.

Podsjetimo, Iva se već osvrnula na temu linije. Nju, kaže, duguje zdravom životu koji vodi godinama, ali i rutini vježbanja koja joj je neizostavan dio života:

- Dok sam bila trudna s Adrianom puno sam i planinarila i vježbala pilates. No, za lijep izgled najvažniji je skladan život i unutarnji mir, što ja imam. Nekako je to došlo prirodno. Ako je žena sretna i zadovoljna iznutra, onda se to manifestira i na van - rekla je.

Iva je s Brunom Petkovićem (26) dobila svog trećeg sina Adriana, a sinove Carlosa i Leona ima iz braka s bivšim partnerom Jerkom Lekom (41).