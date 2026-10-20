Iva Todorić ima malo životinjsko carstvo: 'Bambi živi vani, pitom je i svakodnevno dođe do nas'

Iva Todorić zadnjih nekoliko dana na Instagramu pokazuje svojim pratiteljima pravu životinjsku idilu. Naime, uz dva francuska buldoga, Roru i Rivu, tu je maleni srndać, koji ima baš prigodno ime - Bambi. Iva se odmara na kauču i radi palačinke, a uz nju su Rora, Riva i Bambi.

- Ljubav se zove imenima vašim. Rora, Riva, Bambi - napisala je Iva u jednoj od prvih objava na Instagramu na kojoj se na kauču nalaze ona i njezini četveronožni ljubimci.

No, iako je Bambi pitom, on je divlja životinja, a Iva nam je otkrila da lane živi u prirodi.

On se jako pripitomio, živi slobodan u prirodi, a posjećuje nas svaki dan. Baš se vezao, rekla nam je poduzetnica i otkrila kako je maleni Bambi došao do njih.

Foto: Instagramž

- Mi pretpostavljamo da ima oko sedam mjeseci. Vjerojatno ga je mama odbacila i on je zalutao u naše dvorište. Dok je još bio baš mali, ja bih ga svako jutro, kad bi došao, hranila mlijekom - ispričala nam je Iva Todorić, koja se s posebnom pažnjom brine o mališanu.

U životinjskom carstvu nije neobično da majka odbaci mladunče, a razlozi mogu biti razni. Najčešće se to dogodi ako životinje obitavaju u blizini ljudi gdje se stvara velika buka ili ako obitavaju na području gdje ljudi često kampiraju. Tad se dogodi da srna iz straha za vlastiti život, zbog blizine ljudi, pobjegne i “odustane” od mladunčeta koje ne može još ići svuda za njom. Ona ga ostavi samoga te je ono tad prepušteno samome sebi. Obitelj Todorić ne zna koja je točno priča s njihovim Bambijem, ali su ga, uz savjete i razgovor s veterinarima, odlučili othraniti, a mališan je već sad dosta veći za svoju dob.

- On je divlja životinja nevezano za to što se pripitomio i vezao za nas. Kontaktirali smo veterinare koji su nam rekli čime da ga hranimo. Rekli su nam i da je dosta velik za svoju dob i da je to vjerojatno zato što svakodnevno dolazi u naš vrt da ga nahranimo - otkrila je Iva.

Foto: Instagramž

Nije jedina kojoj se tako neka divlja životinja kao mladunče ušetala u dvorište ili vrt. Kako se u Zagrebu sve češće mogu vidjeti divlje životinje poput srndaća, divljih svinja i ostalih šumskih životinja koje dođu sve do grada i gradske vreve, nije čudno što se dogodi da mladunče ostane bez majke, bilo zato što ga ona napusti ili ugine zbog prometa i lovaca. Tad mladunčad počne lutati te su stavljeni na milost i nemilost, a ako imaju sreće kao Bambi, dolutat će u vrt ljudi koji će se pobrinuti za njega. Ivu smo pitali znaju li spol i zove li se maleni srndać zaista Bambi.

- On je dečko i već su mu počeli rasti rogovi. Odnosno, rogovi se još ne vide, ali ima na glavi kao neke izbočine, a to su zapravo rogovi koji mu rastu. Kako je on dečko, tako ima muško ime. Da, stvarno se zove Bambi, baš mu paše i nekako nam je bilo logično da mu to bude ime - istaknula je Iva.

Foto: Instagramž

Iako su se našli neki komentari koji su kritizirali Ivu Todorić za držanje divlje životinje u zatvorenom, ona je istaknula kako to nije slučaj. Bambi se povezao s obitelji Todorić, jede im iz ruke i da se maziti, no Iva nam je rekla kako on ima potpunu slobodu i on svakodnevno sam dođe.

- Ne, on ne živi u kući, živi vani na livadi slobodan, ali kako se jako povezao, svakodnevno dođe do nas. Mi ga tad nahranimo i pomazimo. On sam bira kad će doći - ističe Iva koja je poznata kao velika ljubiteljica životinja.

Koliko joj životinje znače Iva nam je ispričala prije dvije godine kad su joj iz dvorišta pobjegle vajmarska ptičarka Megi i francuska buldogica Rora. Tad ih je s kćeri Tarom tražila cijeli dan i noć, a kad su se napokon vratile, zaplakala je od sreće.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

- Nama su psi kao djeca, doista ih volim kao vlastitu djecu - rekla nam je tad.

Otkrila je i da su obje razmažene, da vole spavati u svojim krevetićima te da su navikle na puno ljubavi i pažnje. Nažalost, u lipnju ove godine Iva se oprostila od Megi, koja je s obitelji provela 12 i pol godina.