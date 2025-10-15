Iva Todorić proširila svoj biznis: Za 24sata otkrila je detalje, a jedna stvar veže ju uz Severinu

U samom srcu Zagreba, u Maloj ulici 1, ponovno je otvoreno jedno staro, a zapravo novo mjesto - Atelier Sreće. Nakon potpunog preuređenja, ovaj atelje postao je još topliji, mirisniji i posebniji kutak grada. Tamo se ne prodaje samo cvijeće s kojim je i Ivin otac, Ivica Todorić, započeo karijeru davne 1996. godine. Naime, on je tada bio poslovođa cvjećarnice i prošao sva radna mjesta do vrha. Iva je očito naslijedila ljubav prema cvijeću, ali je i proširila biznis. U Atelieru sreće osim buketa, sada prodaje i mirise za dom Atelier Rebul, nakit Borboleta, vaze, šampanjce i druge male znakove pažnje.

Posebno je zanimljivo i to što parfeme koje prodaje reklamira upravo Severina s kojom je Iva dugogodišnja prijateljica. Severina je nedavno postala zaštitno lice najnovije kolekcije brenda Atelier Rebul - Istanbul Bosphorus.

Cijela kolekcija Istanbul Bosphorus osmišljena je kao potpuni ritual – od mirisa za dom (difuzori i svijeće), preko luksuznih proizvoda za njegu tijela (gel za tuširanje, losion, sapun), do signature parfema. Upravo mirise za dom prodaje i poduzetnica Todorić.

Podsjetimo, Iva i Severina družile su se godinama, a onda su odjednom prekinule prijateljstvo. Na kraju su se opet pomirile 2022. godine prema pisanju medija, a očito surađuju i druže se i danas.

Iza projekta Atelier Sreće, pak, stoje Iva i Ante Jurković. Iva kaže da ih je spojila priča o zahvalnosti i čudo koje se dogodilo u jednom od najtežih trenutaka života.

'Pomogla sam Anti kad mu je bilo teško'

- Ante i ja upoznali smo se u razdoblju kada je njegova mama bila teško bolesna. Tražio je bilo kakvu nadu i pomoć, i umjesto da dođe do nekog drugog - došao je do mene. Poslala sam mu knjige i videa za koje sam osjećala da mogu pomoći, ne znajući da upravo tada počinje nešto što će nam oboma promijeniti živote. Danas je njegova mama živa, sretna i zdrava - a mi prijatelji i poslovni partneri - priča Iva. Za Antu, poznatog florista i kreativca, Atelier Sreće je ostvarenje dječačkog sna.

- Od malih nogu sam u cvjećarstvu. Mama i baka imale su cvjećarnu u Senju i ja sam doslovno u njoj prohodao. Obećao sam mami da ćemo jednog dana opet imati svoju cvjećarnicu. Rekao sam joj: "Ja idem za cvjećara." I evo me danas, u Zagrebu, s Atelierom Sreće. Da mi je netko prije deset godina rekao da će ovaj atelje stajati u centru grada, ne bih mu vjerovao - kaže Ante.

U prostoru kojeg je dizajnirala Nikolina Pišek, svaka boja i detalj imaju svoje značenje. Zid krasi Pink Panther, okružen simbolima života - kao podsjetnik da sreća ima mnogo oblika i da se uvijek skriva u sitnicama.

U Atelieru je kao kod kuće

- Htjeli smo da Atelier zadrži toplinu doma, da kad netko uđe, ne osjeti dućan, nego osjećaj. Da zastane, udahne i poželi ostati - dodaje Iva. A posao se, kaže Iva, već dobrano zahuktao.

- Od trenutka kad smo otvorili preuređeni Atelier Sreće, energija je doslovno eksplodirala. Ljudi dolaze, fotografiraju se, vraćaju se opet - kažu da im je lijepo biti tu. To mi je najveći kompliment. Cvijeće i sreća idu ruku pod ruku, a u ovom periodu godine to posebno osjećamo - rekla je. Dodala je da ih zovu brojni poznati koji ne skrivaju oduševljenje radom ovog dvojca.

- Predivno mi je što Atelier Sreće već ima svoje stalne prijatelje i poznate klijente. Bukete naručuju svi - od pjevačica, glumica, modnih dizajnera do TV voditeljica i influencerica - otkrila nam je Iva. Oni koji još nisu, svakako moraju navratiti u Atelier Sreće upravo ovih dana, pred Haloween. Osjetit će svu čaroliju jeseni, ali i Noći vještica.

- Već je uređeno za Halloween - bundeve su svuda, jer volimo stvarati čaroliju i prije Božića. Nakon toga Atelier Sreće postaje prava božićna bajka - otkrila je poduzetnica.