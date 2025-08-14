Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...

Iva Todorić na društvenim se mrežama pohvalila kako i dalje uživa u ljetovanju, a novim fotografijama iz Rovinja privukla je pozornost pratitelja. Neki su komentirali njezin crni kupaći kostim s kristalićima, u kojem Iva provodi ove vruće ljetne dane.

Kristalići na jednodijelnom kupaćem kostimu na jedno rame savršeno dolaze do izražaja na suncu, kada sjaje poput pravih kristala.

Iako djeluje vrlo skupocjeno, radi se o kupaćem kostimu brenda Yamamay, a pronašli smo ga na u njihovoj web trgovini. Iako mu je puna cijena 70 eura, sada je na rasprodaji te se može kupiti po cijeni od svega 35 eura.

Foto: Instagram/Screenshoot

Već je prije Iva nosila spomenuti kupaći i u njemu se redovito fotka dok se dobro zabavlja s prijateljicom Biljanom Mančić, bivšom Miss Universe.

Njih dvije su pokazale i kako se zezaju na SUP-u, a ispod svake se objave nižu komentari pratitelja na račun Ivinog dobrog izgleda.