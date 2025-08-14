Obavijesti

ČARI LJETA

Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...

Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...
Foto: Instagram

Iva na društvenim mrežama redovito objavljuje fotke sa mora, ne skrivajući pritom figuru u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu

Iva Todorić na društvenim se mrežama pohvalila kako i dalje uživa u ljetovanju, a novim fotografijama iz Rovinja privukla je pozornost pratitelja. Neki su komentirali njezin crni kupaći kostim s kristalićima, u kojem Iva provodi ove vruće ljetne dane.

PRATI TRENDOVE Iva Todorić ukrasila torbicu viralnim dodatkom: Ni ona ne može odoljeti lutkici Labubu
Iva Todorić ukrasila torbicu viralnim dodatkom: Ni ona ne može odoljeti lutkici Labubu

Kristalići na jednodijelnom kupaćem kostimu na jedno rame savršeno dolaze do izražaja na suncu, kada sjaje poput pravih kristala.

Iako djeluje vrlo skupocjeno, radi se o kupaćem kostimu brenda Yamamay, a pronašli smo ga na u njihovoj web trgovini. Iako mu je puna cijena 70 eura, sada je na rasprodaji te se može kupiti po cijeni od svega 35 eura. 

Foto: Instagram/Screenshoot

Već je prije Iva nosila spomenuti kupaći i u njemu se redovito fotka dok se dobro zabavlja s prijateljicom Biljanom Mančić, bivšom Miss Universe.

ODMARAJU I ZABAVLJAJU SE Vruće ljetne igrice Ive Todorić i prijateljice na obali: Pokazala je figuru u badiću, bila na SUP-u...
Vruće ljetne igrice Ive Todorić i prijateljice na obali: Pokazala je figuru u badiću, bila na SUP-u...

Njih dvije su pokazale i kako se zezaju na SUP-u, a ispod svake se objave nižu komentari pratitelja na račun Ivinog dobrog izgleda.

