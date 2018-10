Ivan dobio sina, a sedam starih kandidata priliku za povratak

Nakon što je u sinoćnjoj epizodi 'Života na vagi' plavi tim pobijedio u izazovu crveni tim boljim rezultatom u maratonu, sad je došlo vrijeme za novi izazov , a to je štafeta u bazenu. U izazovu mogu sudjelovati četiri člana iz svakog tima, a morat će otplivati prsno, kraul i leđno te na kraju mješovito.

- Nagrada je svečano otvorenje jacuzzija koji ćete moći koristiti - otkrio im je trener Mario te dodao da se ovaj tjedan zove Tjedan odmora. Josipa je izuzeta iz izazova jer je tek naučila plivati, pa je crveni tim morao također nekoga izbaciti iz izazova, a Biserka je odlučila da to bude ona.

Petru su u jednom trenutku ispale kupaće gaće, no nastavio je dalje i nasmijao sve oko sebe. Na kraju je pobijedio crveni tim, i to tijesno - plavi tim otplivao je za 4,28 minuta dok je crveni bio malo brži s rezultatom od 4,14 minuta te su tako osvojili korištenje jacuzzija do kraja ciklusa.

Mario je nakon izazova otkrio da Ivanova žena treba svakog trenutka roditi pa mu je odlučio biti podrška i otići s njim u Split u bolnicu.

Za to vrijeme plavi je tim uživao je u blagodatima masaže jer im je u kuću došao fizioterapeut Šime iz poliklinike Aviva. Crveni je tim, pak, svečano otvorio jacuzzi, a Miri je pripala čast da prereže crvenu vrpcu pa su svi završili u jacuzziju. Ivan je u Splitu dočekao svog sinčića Luku koji se rodio s čak pet kilograma, pa se Ivan odmah našalio da će biti na njega.

U kući je Nina za to vrijeme morala pročitati pismo koje su dobili.

- Iako je tjedan odmora, ne znači da nećete ništa raditi, pa ćete uz plivanje i hodanje naučiti jednu tehniku opuštanja. Zaputite se u dvorište jer vas tamo čeka Mario - pročitala je Nina, no svi su bili skeptični o kojem je Mariju riječ s obzirom na to da znaju da trener Mario ne bi trebao biti s njima. Kad su došli u dvorište, dočekao ih je trener Tai Chi Chuana i Chi Kunga - tradicionalne istočnjačke borilačke i opuštajuće vještine koje je zasnovana na upotrebi vitalne energije, tzv. chi-ja.

Dok su se crveni i plavi tim opuštali, Marijana je u dvorani za vaganje ugostila stare kandidate koji su napustili show. Iako im nije bilo jasno zbog čega su ponovno tu, otkrila im je kako je pred njima bio najteži zadatak s obzirom na to da su morali vježbati i držati se zdrave prehrane izvan kuće i izolacije, a sada je došao trenutak da najupornije nagradi.

Svi će još jednom stati na vagu, a mjerit će se njihov rezultat od prvog dana kada su ušli u show do danas. Marta zbog lakše ozljede nije mogla doći, ali im se javila videoporukom i zaželjela da ne odustanu kao što ni ona ne odustaje.

- Od vas sedam, šest će imati priliku na sutrašnjem vaganju konkurirati kandidatima koji su još u kući - objasnila je Marijana.



Prva je na vagu stala Vanja, koja je ukupno od prve epizode showa do danas smršavjela 21,2 kilograma. Keti je smršavjela 22,9 kilograma, a Marko, koji je na prvom vaganju u showu imao 165,9 kilograma, sada ima 134,1. Skinuo je tako 31,8 kilograma. Mario je sveukupno skinuo 32,7 kilograma. Domagoj je na prvom vaganju imao 173,6 kilograma, a sada ima 136,4, što znači da je do sada skinuo čak 37,2 kilograma. Megi je bila sljedeća koja je stala na vagu, a sveukupno je skinula 21,9 kilograma i sada ima 91,9. Filomena je bila zadnja od izbačenih kandidata, a sveukupno je skinula 19,9 kilograma, no njezin je rezultat bio najlošiji i morala se, i to drugi put, oprostiti od ostalih.