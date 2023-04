Ivan iz 'Ljubav je na selu' nakon slomljenog srca: 'Mislim da me vukla za nos. Ispao sam budala'

Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da sa mnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala, rekao je Ivan Damijanić, najmlađi farmer 15. sezone 'Ljubav je na selu'.

Bagerist iz istarskog mjesta Žminj na svojoj je farmi ugostio tri djevojke - Donu, Gabrijelu i Vanju. Na kraju je na romantično putovanje poveo Dalmatinku, u koju se zaljubio na prvi pogled. Ona je ujedno bila i njegova zlatna djevojka. Dona ga je ostavila na romantičnom putovanju, a ovaj Istrijan zbog toga je pred kamerama i zaplakao. Sada je za RTL ispričao jesu li ikada bili nešto više od prijatelja, koga bi poveo sada na romantično putovanje te što kažu prijatelji i obitelj.

- Između mene i Done nije bilo ništa. Bilo je poljubaca u lice i to je sve - rekao je.

U početku njihova upoznavanja gajio je nadu da će se između njih dogoditi ljubav, ali, kaže, kasnije je sve manje vjerovao u to.

- Kada je stigla na farmu, mislio sam da ćemo biti skupa, ali kasnije mi se promijenilo mišljenje. Pet minuta je bila jednog raspoloženja, a pet minuta drugog i to mi se nije sviđalo - dodao je Ivan.

Ovaj farmer priznao je i da mu je žao što je Donu poveo na romantično putovanje, a dodao je da bi sada poveo Vanju.

- Žao mi je što Vanju nisam ostavio za kraj. Mislim da bi mi bilo super s njom. Ona je mirna, ali i zabavna - rekao je.

