Ivan iz 'Ljubav je na selu' otkrio je li upoznao onu pravu: 'Doći će ona, odlazim na spojeve...'

Trenutno nemam curu, tražim pravu, ali je još nisam pronašao. Javljaju mi se djevojke na društvenim mrežama, a ponekad se i ja nekoj javim. Tako da odlazim na spojeve, bilo da su to kave, večere, šetnje ili čak mali izleti, no još nema one prave. Doći će ona, rekao je farmer Ivan Detković iz prošle sezone showa 'Ljubav je na selu' za RTL.

Ivan je u showu gajio simpatije prema kandidatkinji Samanti Knežević. Vodio ju je na romantično putovanje, no na kraju nisu završili u vezi.

- Samanta i ja se već dugo nismo čuli, samo si gledamo fotografije na društvenim mrežama i komentiramo si - priznao je Detković.

Nedugo nakon završetka 'Ljubav je na selu' isplivalo je da je njegovo srce, ipak, osvojila Suzana Kumer, kandidatkinja farmera Radoslava Biskupovića. A onda, nakon nekog vremena, počelo se šuškati da je ljubavi došao kraj.

- Sa Suzanom se također više ne čujem. Nismo u kontaktu jer se ona nešto naljutila ne mene, ali je prije mjesec dana bila kod mene u kafiću pa smo popili piće, no ništa pretjerano - objasnio je Ivan.

Suzana je govorila da su sve izmislili te da nisu stvarno bili u vezi.

- Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka. U to vrijeme kada on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom - rekla je Suzana ističući da je Ivan preuveličao situaciju te ju koristio kao krinku i htio napraviti show.

