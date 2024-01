Veza gotova?! Ivan iz 'Ljubav je na selu': 'Suzana me prevarila!'

Suzana Kumer bila je u 'Ljubav je na selu' na imanju Radoslava Biskupovića, ali je ljubav nakon showa pronašla s farmerom Ivanom Detkovićem.

Suzana je nakon završetka showa rekla da je krivo procijenila Ivana te da ih veže prijateljstvo, a nakon toga su priznali da su u vezi.

Međutim, čini se da je ljubavi došao kraj, jer Ivan sada kaže kako da je Suzana prevarila.

- Shvatio sam da me prevarila, a imam i sve dokaze. Bila je s jednim mojim prijateljem koji je s nama bio na dočeku Nove godine. Rekla mi je da nema ništa s njim, a stalno se sastaju i dopisuju se - rekao je za RTL.hr.

Foto: RTL

- Ne čudi me jer su ljudi takvi. Ne krivim njega ni najmanje. On se pohvalio da je išao kod nje. Nisam ljubomoran, ali ne želim takvu osobu. Meni treba jedna ozbiljna djevojka koja je spremna biti vjerna, ali to je danas teško naći - objasnio je Ivan.

S druge strane, Suzana je rekla da su sve izmislili te da nisu stvarno bili u vezi.

- Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka. U to vrijeme kada on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom - rekla je Suzana ističući da je Ivan preuveličao situaciju te ju koristio kao krinku i htio napraviti show.