Ivan iz 'Ljubav je na selu' otkrio radosnu vijest: 'U vezi sam! One se lijepe na mene kao magnet!'

Lijepe se na mene kao na magnet. Trenutno sam u vezi s jednom, ali ne bih još javno o tome dok se sve ne posloži, rekao je farmer Ivan Detković iz prošle sezone showa 'Ljubav je na selu' za RTL.

Ivan je u showu gajio simpatije prema kandidatkinji Samanti Knežević. Vodio ju je na romantično putovanje, no na kraju nisu završili u vezi.

Foto: RTL

Nedugo nakon završetka 'Ljubav je na selu' isplivalo je da je njegovo srce, ipak, osvojila Suzana Kumer, kandidatkinja farmera Radoslava Biskupovića.

- Skupa smo. Sretni smo. Rodila se ljubav - otkrila je Suzana za RTL.

Foto: RTL

A onda, nakon nekog vremena, počelo se šuškati da je ljubavi došao kraj.

- Shvatio sam da me prevarila, a imam i sve dokaze. Bila je s jednim mojim prijateljem koji je s nama bio na dočeku Nove godine. Rekla mi je da nema ništa s njim, a stalno se sastaju i dopisuju se - rekao je Detković za RTL.

- Ne čudi me jer su ljudi takvi. Ne krivim njega ni najmanje. On se pohvalio da je išao kod nje. Nisam ljubomoran, ali ne želim takvu osobu. Meni treba jedna ozbiljna djevojka koja je spremna biti vjerna, ali to je danas teško naći - objasnio je Ivan.

Foto: RTL

Suzana je, pak, rekla da su sve izmislili te da nisu stvarno bili u vezi.

- Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka. U to vrijeme kada on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom - rekla je Suzana ističući da je Ivan preuveličao situaciju te ju koristio kao krinku i htio napraviti show

