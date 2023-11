Ivan iz 'MasterChefa' o odnosu s Gaiom: Puno smo toga prošli, a i bili smo zajedno po cijele dane

Kuhanje mi je u početku bio hobi. Cijeli sam životu u ugostiteljstvu (konobario sam) pa sam imao priliku svugdje raditi i gledati razne kuhare kako rade i organiziraju cijelu kuhinju. S vremenom sam počeo sve više kuhati, eksperimentirati i raditi raznolika jela. Rekao bih da su, taj moj sportski duh i pogotovo mama Ruža, donijeli dosta toga dobrog u mojoj prehrani i kuhanju, priča nam Ivan Palinić koji je u četvrtak napustio 'MasterChef'.

'Neopisivno i neponovljivo iskustvo'

Ježinci su ga u stres-testu koštali profesionalne kuhinje, a kaže nam, da riječima ne može opisati iskustvo koji je doživio u 'MasterChefu'.

- Toliko smo toga prošli u ovih 50 dana, koliko sam bio tamo. Tolko različitih ljudi, a opet jedan sklad i jedna strast, a to je kuhanje. Mislim da će se svi složiti da je MasterChef neopisivo i neponovljivo iskustvo - govori simpatični Ivan, koji je pratio kulinarski show od samog njegovog početka.

Foto: Nova Tv

Nakon što je ispao, osjeća se i tužno i sretno.

- Tužno zato što je kraj mog putovanja u MasterChefu, ali početak jednog boljeg. Svi ti ljudi će mi falit. Od produkcije, floor managera, foodica, storagea, vizažista, žirija i na kraju mojih kolega prijatelja di smo svi bili kao jedna velika familija. Sretan sam što se vraćan svojim dragim ljudima koji su sve ovo sa mnom proživljavali, ne toliko fizički jer je bilo ne moguće, ali znam da su svi bili u mislima tu prisutni i to me guralo. Teško je bilo ostavit sve te ljude iza sebe i otići na neko određeno vrijeme. Zato hvala svima, mami Ruži, mojoj braći, mojoj ekipi iz Utočišta, svim mojim Sličicama, svim dragim prijateljima i curi koja će me ubit pa ću reći hvala 'Marelica' - priča Ivan.

Foto: Nova Tv

'Možda nisam bio sto posto siguran u sebe'

Onim što je pokazao u 'MasterChefu' je prezadovoljan.

- Pokazao sam sebe kakav sam i vani. Možda nisam bio sto posto siguran u sebe i svoje kulinarske sposobnosti, ali što je show više odmicao, vidio sam da mogu i sve se isplatilo - priznaje Splićanin.

Foto: Nova Tv

Ima same riječi hvale za žiri, koji čine Melkior Bašić, Damir Tomljanović i Stjepan Vukadin.

- Naša tri mudraca. Prije gledaš MasterChef na tv-u, a sad si tu i gledaš ih uživo i ne možeš to još percipirat da je stvarnost. Ne mogu reći da su me zaboljeli komentari, jer znam da žele najbolje za nas, ali stvarno im hvala do neba na svemu što su napravili za nas i davali nam razne savjete.

Foto: Nova Tv

'Prošli smo puno toga zajedno'

Nedostajat će mu puno toga, ali najviše pozitivna nervoza pred kuhanje. Nakon što je žiri rekao svoju odluku, Gaia je bila posebno tužna te priznala da će joj nedostajati Ivan.

- Mislim da su svi bili tužni pa tako i Gaia. Puno smo toga prošli zajedno i s tim ljudima sam bio po cijele dane. Gaia mi je kao mlađa sestra, a Sarah, kao starija. Nekako smo se nas troje najviše zbližili i stvorili takav odnos - kaže Ivan.

Foto: Nova Tv

A tko su mu favoriti?

- Ima ih dosta. Svi su mi dragi na svoju ruku. Navijam za svoje dvije seke, brata Luku, slavuja Ivanu i ribara Anu-Mariu - govori nam.

Foto: Luka Dubroja

Planove za budućnost još nam ne otkriva, a prije sve, kaže, treba malo odmoriti.

- Mislim da mi je ovo bilo nezaboravno iskustvo koje ću pamtit i koje će mi sigurno otvoriti neka nova vrata - zaključuje.