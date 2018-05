Ivan Pažanin: 'Nikolina i Otto su se dosad najviše iskazali'

Dok tri para slave prolaz u finalni tjedan, dva će u četvrtak navečer morati dokazati da zaslužuju ući među četiri najbolja para šeste sezone kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'. Nikolina i Otto, riječko-zagrebački par, koji od samog početka sezone pokazuje da zna podosta o kulinarstvu, u većini slučajeva i više nego većina suparnika, zakazao je pred samu završnicu showa.

Do jučer su bili jedini par koji niti jednom nije osjetio kako je kuhati pod stresom i tremom – u kuhoboju. Na suprotnoj strani čeka ih vrlo dobra konkurencija, mlade Zadranke, koji su svakom novom epizodom briljirale u kuhanju.

Loreta i Ivana imale su svojih uspona i padova tijekom 67 epizoda, no najponosnije su svakako na devet desetki, koje su dobile od sve strožih članova žirija.

- Gledajući ta dva para danas, bez obzira što su se Nikolina i Otto dosad najviše iskazali, to njihovo znanje i edukacija, njihovi tanjuri su zaista bili vrhunski, nema se što reći. Ali ja ne bih sigurno isključio njihovu konkurenciju, Loretu i Ivanu, jer znam koliko su one napredovale, znam koliko se trude i kako su upijale naše sugestije. Tako da bih se strpio s komentarima do zadnje sekunde - rekao je Ivan Pažanin, koji očekuje žestoku borbu na 321-trgu.

Njegov kolega i sudac Mate Janković niti jednom paru u kuhoboju ne daje prednost, budući da se, kaže ' toliko puta pokazalo da je dovoljna samo jedna stvar koja može u potpunosti promijeniti tijek događaja'.

Tijekom snimanja showa Loreta i Ivana, i Nikolina i Otto postali su pravi prijatelji, no danas će se morati boriti jedni protiv drugih koliko god to teško bilo. Oba su natjecateljska para samouvjerena u svoje jelovnike, a žiri će biti na mukama jer samo jedan par zaslužuje ući u finalni tjedan.