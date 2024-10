Ivan Zak: Prozivali su me zbog cajki, a danas oni idu u Arenu! Dora? To me više ne zanima...

Glazbenik Ivan Zak gostovao je u 'Dalibor Petko Showu' gdje je pričao o svojoj glazbenoj karijeri, ali i otkrio da radi na novim pjesmama, ali i glazbenom izdanju kojim će počastiti publiku iduće godine. Otkrio je kako neće ići na Doru jer ga takva zanima više ne zanimaju.

Foto: Marin Gospić

- Prije 15 godina sve me interesiralo, ali Eurosong nije za moj stil glazbe. Tamo ipak više prolazi performans, mada je znalo biti i dobrih pjesama - rekao je glazbenik.

Sviđa mu se ono što rade izvođači kao što su Grše i Baby Lasagna.

- Drago mi je da današnji tinejdžeri imaju svoje zvijezde. Dečki razvaljuju, imaju masu ljudi ispred sebe, napravili su svjetsku priču i ja im želim sve puta 10 - dodao je.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Glazbenik poznat po pjesmama 'Sve sam joj krao', 'Bolja od najbolje', 'Dajem', 'Pretjerujem' prisjetio se i svog početka.

- Snimao sam turbo folk kad to nije nitko radio. Imao sam tri diskoteke, 2 kafića, salu za svadbe i moj poduzetnički duh mi je govorio moraš u nečemu biti prvi. Punio sam klubove od Posušja, Splita do Berlina, imao i do 120 nastupa godišnje, ali sam u jednom trenutku zaokrenuo zvuk, odlučio promijeniti stil i fokusirati se na koncerte u dvoranama u Hrvatskoj i Sloveniji - otkrio je i dodao:

- Meni se zamjeralo i govorilo ti si radio cajke, a danas ti ljudi idu u Arene. Ali smatram da je i to imalo svoje čari. Meni je to tada bilo zabavno jer je bilo zabranjeno. Danas je to postalo normalno i nije više moj đir.

U spotu za pjesmu 'Sve sam joj krao' imao je tigra, a zbog toga je dobio i prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti ekipe na setu. Zaključio je kako mu je taj potez 'pomaknuo karijeru za dvije stepenice'.