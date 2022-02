Pjevačica Ivana Banfić (52) često se voli prisjetiti dobrih starih dana dok je bila poznatija kao IBee, pa je i ovoga puta oduševila svoje pratitelje i obožavatelja na Instagramu s fotkom koja ih je odvela natrag u techno 90-e.

- Leti vrijeme. Evo jedne fotke iz 90 tih IBee &TT totalno 'ufurani' u akcijske junake tehno scene.Volim se sjetiti tih dana, dobro smo se zabavljali - napisala je pjevačica ispod fotografije na kojoj pozira s plesačem Tomislavom Tržanom.

Naravno njeni pratitelji nisu mogli skriti oduševljenje u komentarima. 'Ispred vremena', 'Kraljica', 'Asti kada se sjetim', Devedesete'.

Ovo nije prvi put da je Ivana podijelila fotku iz prošlosti koje se često voli prisjetiti.

- I Bee & TT. Jedna stara fotka je izronila odnekud na fejsu. Baš sam se razveselila kad sam ju vidjela – napisala je tada pjevačica u opisu fotografije na kojoj opet pozira s plesačem Tržanom.

Banfić je u to vrijeme imala kratku izblajhanu kosu, a taj joj se imidž znatno razlikuje od današnjeg. Osim što se od tada fizički promijenila, napravila je i zaokret u svom privatnim životu. Pjevačica je pozornicu zamijenila s mirnim seoskim životom na farmi gdje uživa sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom.

- Odlučila sam. Ja sam lijepa i prirodno. Ne trebam sve te fasade da budem lijepa. To mi se nešto preokrenulo. A kad se to preokrenulo? Kad sam rodila svog sina Jana. Tada sam se počela pitati: A čekaj sad! Ima tu i nešto drugo? Po što smo mi to došli ovdje na ovaj planet, po koja iskustva? – rekla je pjevačica koja je zaključila da za život i sreću potrebna je zdrava hrana i da ostaneš što duže zdrav i da živiš što duže.