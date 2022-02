Nije to bajkovito tako kako si mi to zamišljamo u glavi. Ja volim čeprkati po vrtu. To me smiruje. A to je i nekakvo novo iskustvo koje nisam imala, rekla je pjevačica Ivana Banfić (52). U emisiji Zdravlje na kvadrat ispričala je kako joj je preseljenje na selo Stara Drenčina, nedaleko Siska, bila odlična odluka.

- Do te odluke sam živjela 20 godina samo na štiklama, u utegnutim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i stalno sam morala biti super, i morala sam biti lijepa - priznaje. Pojasnila je da nije bilo bitno je li bolesna ili taj dan nema volje ni za što, morala je odraditi zadatak koji je bio pred njom.

- Odlučila sam. Ja sam lijepa i prirodno. Ne trebam sve te fasade da budem lijepa. To mi se nešto preokrenulo. A kad se to preokrenulo? Kad sam rodila svog sina Jana. Tada sam se počela pitati: A čekaj sad! Ima tu i nešto drugo? Po što smo mi to došli ovdje na ovaj planet, po koja iskustva? - kaže.

Za život i sreću, zaključila je, potrebno je da imaš hranu, zdravu hranu i da ostaneš što duže zdrav i da živiš što duže. A Ivanin recept za dug život je biti u miru i tišini, spojiti se s prirodom i često biti na svježem zraku.

Banfić uživa na selu sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom. Žive u kući koju je naslijedio njezin suprug i ništa joj nije teško raditi.

