Ivana Banfić oporavlja se nakon ozljede u 'Survivoru': 'Bilo mi je prenaporno, nije to za mene'

Pjevačica Ivana Banfić (52) zbog ozljede je morala napustiti Survivor te se vratila iz Dominikanske Republike u Hrvatsku. U početku se činilo da se radi o uganuću zgloba, no čini se kako je povreda ozbiljnija te je došlo do frakture gležnja.

- Definitivno mi je žao što sam na ovakav način napustila Survivor, a to je da sam ozbiljno povrijeđena. Nakon povratka iz Dominikanske Republike u Hrvatsku završila sam u Traumatološkoj bolnici u Zagrebu, gdje sam odmah operirana jer je stanje bilo ozbiljno. Operacija je dobro prošla i sada me čeka oporavak od nekoliko mjeseci - ispričala je za Dnevnik.hr.

Avantura u Survivoru za nju je bilo životno iskustvo, ali priznaje kako se ne bi ponovno vratila.

- Bila sam, osjetila, vidjela, borila se i shvatila da to nije za mene. Gladovati, boriti se s gladijatorima 30 godina mlađim od sebe, prolaziti kroz poligone, a život je prekrasan. Bilo mi je prenaporno, nisam to tako zamišljala. Igre su bile svaki dan, i to ozbiljni poligoni. Plivanje, trčanje s preprekama, gađanje i tako non-stop. Malo vremena za odmor, a sve to uz male količine hrane. Jako zahtjevno - rekla je.

Još uvijek ističe kako je potres u Sisku promijenio joj život.

- Moj život se promijenio nakon potresa u Sisku, gdje sam živjela s obitelji. Trenutno ne živim tamo, moju seosku idilu i mir je srušio potres. Što će biti dalje i gdje ću živjeti, ne znam - rekla je.

