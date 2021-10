Sestre Marija (46) i Ivana Husar (44) jedne su od najpoznatijih pod domaćim estradnim nebom. Kako je za RTL Exkluziv ispričala Ivana, djeca im se odlično slažu, što im je vrlo bitno.

- Moja djeca sad su već velika i samostalna tako da u njima vide svoje uzore i moram priznati da su dobri babysitteri, jako se vole družiti sa svojim mlađim bratićima, to je uvijek opće veselje kad smo zajedno tako da je to zasad lijepo druženje i lijepi su to odnosi - rekla je Ivana.

Marija ima sina Ivana (6) i sedmomjesečnog Niku, a Ivana sinove Andreja (15) i Tomu (13), koji se baš i ne vole družiti međusobno. Zajedno s Marijinim i Ivaninim suprugom mogli bi slobodno osnovati ekipu za momčad.





- Miješana nam je skupina pa ne znam kako bi to funkcioniralo, ali tko zna. Možda se okupe, ne znam, u nekom sportu ili nekoj disciplini gdje to neće biti važno - dodala je. Zaključila je da su njezina djeca vrlo slična njoj i Mariji kad su bile u toj dobi jer se stalno prepucavaju i svađaju.

- Moj i Marijin odnos nije uvijek bio idiličan, imale smo mi svoje faze zbližavanja, svoje faze svađanja, ali ja mislim da je to potpuno normalno i zdravo, ali ja se stvarno nadam da će jednog dana imati lijep odnos kakav imamo Marija i ja - pojasnila je.