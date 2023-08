Ivana i Stefan čekaju prinovu: Upoznali se na snimanju 'Zore dubrovačke', vjenčali se u LA-ju

Hrvatska glumica Ivana Horvat (35) i srpski glumac Stefan Kapičić (44) otkrili su da čekaju svoje drugo dijete.

- Moj muž me uvijek slika najbolje - napisala je Ivana uz fotografiju na kojoj je pokazala svoj trudnički trbuščić.

Ivana i Stefan su se zaljubili na setu 'Zore dubrovačke' 2013. godine, a četiri godine kasnije svoju su vezu okrunili brakom u Los Angelesu. Prvo dijete, sina Ivana, dobili su 2020. godine.

Iako su bili vrlo uspješni i ovdje, njihova glumačka karijera doživjela je još veći uspjeh u Hollywoodu. Stefan je imao oko osamdesetak uloga do sada, a najpoznatije su mu one u filmovima 'Deadpool' i 'Deadpool 2' te u popularnoj seriji 'Better Call Saul', koja je nominirana i za Emmyja.