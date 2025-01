Ivana iz Ljubav je na selu: Ivica me pokušao zavesti, a Ilona je preveliki zalogaj za njega...

Ljubav sam pronašla iza kamera odmah nakon prosidbe Ilone i Ivice. Međutim, nismo više skupa, daljina je presudila. Ostali smo jako dobri prijatelji. Ali to ne znači da sam sama, sve se događa s razlogom, sada imam muškarca koji mi je prijatelj, ljubavnik, podrška, nasmijava me, udovoljava, super se slažemo, pa nek ide kako ide, ispričala je Ivana Bećirović za RTL.hr.

Sedamnaesta sezona showa 'Ljubav je na selu' donijela joj je prijateljstvo. Često se čuje s Ilonom Kondić, koju smatra pravim blagoslovom.

- Ilona je broj 1. Čujemo se, vidimo preko kamere, ona je kuma mog djeteta, ona je krsna kuma vodilja. Blagoslovljena sam pravim prijateljima - priznala je bivša kandidatkinja RTL-ova showa.

Foto: RTL

Prekid Ilone i Ivice nije ju iznenadio, iako su se mnogi nadali da će njihova veza trajati. Uvjerena je da Ilona donijela ispravnu odluku kad je prekinula s Ivicom.

- To nije bilo šokantno za mene, mislim da je najbolje što je mogla napraviti. Pokušavala je prije, ali nije mu se dalo dokazati. On ju je pokušao lagati, dopisivao se s drugim kandidatkinjama i bivšim djevojkama. Telefon mu je bio pun golišavih slika i snimaka koje nisu ni do koljena Iloni - rekla je Ivana pa dodala:

- Ivica se meni javljao, čak je tvrdio da sam ja bila ta od početka, klasične balave priče za djecu, pokušao je nešto, ali pukao je kao daska ako je mislio da ima šanse, i ne samo mene. Prodavao je muda za bubrege svakoj od nas kad je vidio da od Ilone nema ništa.

Foto: RTL

Također, smatra da je Ilona 'prevelik zalogaj' za Ivicu, te da zaslužuje partnera koji će je cijeniti onakvu kakva jest.

- Neka nađe sebi nekog sličnog, jer ona je previše dobra za njega - poručila je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL