Ivana Knoll otkrila je li u vezi i što joj se ne sviđa u SAD-u

Najpoznatija 'vatrena' navijačica Ivana Knoll ponovno se vraća na stadion, no ovaj put neće biti na tribinama, već će nastupiti u poluvremenu utakmice između Hrvatske i Kolumbije. Sama Knoll je tu vijest objavila prije nekoliko dana na društvenim mrežama te istaknula kako je to ostvarenje sna za nju. Već par godina živi u SAD-u gdje gradi karijeru DJ-ice.

- Mislim, što da kažem, suze radosnice sve na to kažu. Najavila sam svoj najveći nastup ikad, to je bio moj san koji se upravo ostvario, tako da nastupam na stadionu za Hrvatsku. To je neopisivo koliko godina i koliko truda i svega sam uložila da bi došla danas gdje jesam i evo presretna sam - rekla je Knoll za IN magazin.

'Vatrene' prati na utakmicama već godinama te tvrdi kako je Hrvatska ovaj put zaslužila osvojiti zlato.

- Svjedočila sam Rusiji, svjedočila sam Katru, tako da evo, nakon srebra i bronce, mislim da je vrijeme za zlato - poručila je.

Iako joj je u SAD-u krenula glazbena karijera te kaže kako ju je izgradila sama, bez menadžera i agenta, jedna stvar joj, uz obitelj, nedostaje - dobra hrana.

- Ja volim zaista dobro meso i ja moram jesti svaki dan meso, tako da meni nedostaje janjetina s ražnja, teletina, nedostaje mi dobar grah, apsolutno sve mi nedostaje, dobra sarma... Ovdje je sve to loše, iako se ja trudim jesti organsko, s farme, ali ja njima ovdje ništa ne vjerujem po tom pitanju. Čak ni voće ne jedem ovdje - poručila je.

A što se ljubavi tiče, Ivana kaže kako je već tri godine 'solo' nakon što je prekinula vezu koja je trajala čak 10 godina. Kao razlog prekida navodi njezino preseljenje u Ameriku kako bi gradila karijeru.

- Ja sam odlučila da nisam za brak i djecu, tako da evo, ja živim svoj san i točno život onako kako sam sebi htjela - objasnila je.