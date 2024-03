Ivana Knoll se pohvalila novim uspjehom: 'Pa ti si najbolja!'

VODITELJICA I PODUZETNICA Sjećate li se Gianne Apostolski? Stiže u show 'Tko to tamo pjeva' i poručuje: 'Bit će jako zabavno' Osjećam se jako uzbuđeno i jedva čekam da krene emitiranje, jer ovo će biti najgledaniji show do sada na ovim prostorima za sve generacije, u to sam sigurna, rekla je Gianna