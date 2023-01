Ivana Knoll u Miamiju partijala s Foxxom: 'Primjećenija sam u Americi nego u Hrvatskoj...'

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (30) ovih dana boravi u Miamiju, a otkrila je kako se zabavljala u društvu slavnog oscarovca Jamieja Foxxa (55).

Knoll je objavila snimku iz američkog noćnog kluba u kojem je plesala s holivudskom zvijezdom. Pili su jednu od najpopularnijih vrsta whiskeya u Americi, bourbon, i pjevali. Ivana je sjedila tik do njega u separeu. Nazdravili su novoj godini, a sve su oči i kamere bile uprte u njih.

Foto: Instagram

- Moj prijatelj Jamie je došao. Miami je gorio - pohvalila se Knoll.

Holivudski glumac je svima zaželio uspješnu 2023. godinu, a obožavateljice su vikale njegovo ime.

Foto: Instagram

Knoll se prvi put s Foxxom susrela prošle godine na dobrotvornoj gala večeri na Capriju u Italiji. Tad se pohvalila kako joj je slavni glumac, večer prije humanitarnog događaja koji je organizirala LuisaVia Roma za UNICEF, prišao na ulici i pohvalio njezin izgled. Tražio je, kako je rekla, i njezin Instagram, nakon čega ju je i zapratio.

Ivana je nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru nakratko odletjela u Zagreb pa ubrzo sletjela na Times Square.

Tad je rekla kako su je ulovili obožavatelji u New Yorku. Snimala je kako se oko nje okupilo mnoštvo ljudi koji su se htjeli fotografirati s njom u metrou. Brojka pratitelja joj je iz dana u dan sve veća, a skočila je na više od tri milijuna nakon što je bila zamijećena na tribinama Katra. Njezin inbox Instagrama jednostavno “gori” od poruka sa svih krajeva svijeta.

Foto: Instagram

Inače, prije osam mjeseci Knoll nam je rekla kako je primjećenija u Americi nego u Hrvatskoj.

- Kod nas još sve to zaostaje. Prvo, ljudi neće niti priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina - rekla nam je Knoll.

Foto: Instagram

Istaknula je da smatra vrlo žalosnim što podržavamo uspjehe mnogih stranih zvijezda, a domaće nikako ne prihvaćamo.

- Kod nas je problem isto tako što smo vrlo konzervativna zemlja u kojoj je i danas neprihvaćeno slikati se u rublju i kupaćim kostimima, a kako biste kupili da ne vidite kako to na tijelu stoji - pita se.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

Dodala je kako kod nas nije prihvaćen seksepil i kaže da nigdje drugdje na svijetu nije tako. Imala je, govori, milijun ponuda od različitih sponzora vani, a u našoj zemlji rekli su joj kako treba smanjiti broj fotografija u kupaćim kostimima na društvenoj mreži. Knoll se za pet godina vidi i dalje kako putuje svijetom, a svoj posao je opisala: “Ja sam model, content creator i glumica te magistar grafičke tehnologije”.

- Jako sam sretna jer radim to što volim, a najvažnije je biti prirodan i iskren - zaključila je naša najpoznatija navijačica.

Inače, sretno je zaljubljena već devet godina.

Foto: HRT/Screenshot

U javnosti se pojavila 2016., kada je sudjelovala na izboru za Miss Zagreba, a njezinu ljepotu žiri nije nagradio krunom najljepše dame metropole, nego lentom druge pratilje.

