Ivana Knoll za 24sata otkrila: 'Ne dolazim na tekmu bodriti 'Vatrene', imam druge obaveze'

Nažalost, ne dolazim zbog obaveza, rekla nam je vatrena navijačica Ivana Knoll (30) kada smo je pitali hoće li bodriti naše nogometaše u utakmici protiv Latvije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je bila u susjedstvu, Ivana ovog ljeta neće u Lijepu Našu, pa će tako hrvatsku nogometnu reprezentaciju bodriti iz Španjolske. Kockice će krasiti stadion Rujevicu, pa tako i cijelu Hrvatsku, ali na kreativna izdanja vatrene navijačice ovaj ćemo put morati pričekati.

Foto: PA/PIXSELL

Tko zna, možda do 12. listopada u Osijeku, no do tada Ivana naporno trenira da održi vitku liniju i osunčan ten u Španjolskoj.

Većinu ljeta uživala je u Grčkoj, a za kraj je doživjela neugodnost - napala ju je nepoznata Grkinja čiji je dečko predugo držao pogled na našoj ljepotici.