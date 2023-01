Ivana Kovač: 'Kći je prvo slušala AC/DC, a tek onda djeda Mišu...'

Ovotjedna gošća Special Happy Showa na Happy FM-u bila je pjevačica Ivana Kovač (45). Temperamentna Dalmatinka u svijet estrade, s kojim je uz oca tako reči odrastala, ušla je vrlo sramežljiva i rezervirana, a Elvisu Mehičiću otkrila je kako se u mladosti bojala mikrofona.

- Bila sam jako sramežljiva, baš pretjerano, ovo sada nisam ja onda. Kako sam svirala klavir Mišo je došao na ideju da sviram na njegovom koncertu. Odbila sam ga, dok nije rekao da ću biti okrenuta prema zidu da ne vidim publiku. To sam preživjela, pa je došao na ideju da snimimo duet. Pomislila sam bit će grozno vikat će mala Mišina je očajna, ali proći će za misec dana. I tako sam ja ušla u studio i zaljubila se u sekundi. Uskoro je krenula moja karijera, ali potpisala sam ugovor pod jednim uvjetom, a to je da neću pivat odnosno nastupati uživo. Valjda sam jedina imala tu odredbu u ugovoru? Onda se dogodio Magazin, u kojem sam jako puno naučila i skužila da zapravo nemam strah od ljudi, nego da je to moje prirodno okruženje - objasnila je.

Da dobro funkcionira pod stresom i koliko je spontana i snalažljiva, Ivana je potvrdila još jednom zanimljivošću iz privatnog života:

- Krenula sam u Dalmaciju, bila sam sama u autu, negdje na autocesti oko Karlovca mi je pukla guma i što sam mogla, upalila sam Youtube i promijenila gumu.

Ivana je nedavno objavila novu pjesmu 'Lom', koja je napisana za Jolu, ali ona se u njoj pronašla. Ipak kada je sama s kćeri, ne izvodi ni svoje ni Mišine (81) hitove:

- Eleni sam prvo pustila AC/DC, još dok je bila u trbuhu.

Iako je radi zdravstvenih problema otkazao novogodišnji koncert u Vukovaru, otkrila nam je da je Mišo dobro i najavila koncerte u skoroj budućnosti.

