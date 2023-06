Ivana Kovač o obitelji i novim planovima: 'Dida Mišo je dobro'

Sjajno se osjećam. Imam puno gaža ovo ljeto, govori nam Ivana Kovač (45).

Pjevačica je ljetnu sezonu otvorila na 15. jubilarnom CMC festivalu, gdje je izvela pjesmu ''Ovisan''. Nastupila je u rozoj haljini visokog proreza i s majicom natpisa ''Imam hit''.

- Ha, ha. I imam ga. Radim i na jednom projektu. Ne mogu vam još reći o čemu se radi, ali znat ćete na vrijeme - smije se Ivana, pa dodaje da što tiče scenskog izgleda tu uvijek ima pomoć oko kostima.

Dok će ona puniti klubove ljeti, njezina kći Elena dane će provoditi s djedom, legendarnim Mišom Kovačem (81).

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Dida Mišo je dobro. On i unuka uživaju - kaže nam.

Elena se, kako nam je ranije rekla Ivana, svakodnevno čuje s djedom Mišom.

- Obožavaju se. S obzirom na to da smo mi u Zagrebu, a djed u Splitu, nemaju se prilike često vidjeti. No sve to nadoknade pozivima - dodaje Ivana te otkiva nam što njezina mezimica Elena voli najviše slušati.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

- Malena sluša crtiće, ali jako voli Zečića i Petra Grašu - ističe.

Kći legendarnog Miše Kovača započela je karijeru 2006. godine u Magazinu. U grupi je ostala do 2010., a zatim se posvetila samostalnoj karijeri. Naslijedila ju je splitska pjevačica Andrea Šušnjara (35).

- U Magazinu sam jako puno naučila i skužila da zapravo nemam strah od ljudi, nego da je to moje prirodno okruženje - objasnila je svojedobno Ivana u emisiji "Special Happy Show" na Happy FM-u.

Foto: Sime Zelic /PIXSELL

Tad je otkrila i da je bila jako sramežljiva.

- Baš pretjerano. Kako sam svirala klavir, Mišo je došao na ideju da sviram na njegovu koncertu. Odbila sam ga, dok nije rekao da ću biti okrenuta prema zidu da ne vidim publiku. To sam preživjela, pa je došao na ideju da snimimo duet. Pomislila sam bit će grozno, vikat će mala Mišina je očajna, ali proći će za misec dana. I tako sam ja ušla u studio i zaljubila se u sekundi. Uskoro je počela moja karijera - rekla je Kovač.

Foto: Sime Zelic /PIXSELL

Ivanina karijera doživjela je uspon nakon što je snimila duet ''Nema mi do tebe nikoga'' s ocem Mišom. Ipak, Ivana upravo s tom pjesmom i nije baš zadovoljna.

- Pjesma je super, ali ja sam u njoj očajna. Osim što mi je to bila prva pjesma, pjevala sam i Mišinu lagu. A znamo koliko Mišo nisko pjeva, dolje je k’o da kopa lavu. Apeliram na radijske urednike da je izbrišu iz svih foldera. Trebala bih tu pjesmu snimiti ponovno jer je pjesma odlična - rekla je pjevačica u emisiji Dalibora Petka.