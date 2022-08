Ivana Mišerić obukla maturalnu haljinu i otkrila tko ju je šivao: 'To je djelo najvećeg kreatora'

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) ovih dana je čistila kuću i slagala ormare, a kad je pronašla svoju maturalnu haljinu i prisjetila se kako je nastala.

- Neke stvari su vječne. Ova haljina. Moja maturalna opravica. U to vrijeme… Tražila sam jackpot kombinaciju tjednima, hodala sumanuto s mamom po Zagrebu od butika do dizajnera. Sjećam se da smo po toj Maksimirskoj hodale preko nekoliko puta - započela je Ivana.

Zatim je ušla u salon 'Linea Exclusive' dizajnera Zorana Mrvoša u kojem se očarala lepršavim šarenim haljinama s volanima i dugim repovima i bila je zadivljena onime što je vidjela, ali ni jednu nije kupila već je imala drugu ideju.

- E sad, zašto nismo kupile tamo haljinu, ne znam, možda je bila preskupa, možda sam ja imala neku fiks ideju pa smo na kraju odustale od excluzivne kreatorske priče i same se bacile u kreaciju. Mama ju je stvorila. Od nacrta do izvedbe. Bubica je bila modni konstruktor, radila je krojeve, šivala nam je konstantno odjeću, od hlača do kaputa…pa rekoh, imamo mašinu, imamo endlericu, imamo najbitnije - znanje, moramo samo naći taj nesretni materijal! - ispričala je voditeljica.

- Ostalo je povijest. Haljina je tu. I ostaje. Hvala mama i za tu tako malenu, a veliku stvar. Kako ju je samo zapeglavala i jedva ušila moj mali grudnjak da budem sretna. I na kraju imam ekskluzivno djelo mog najvećeg kreatora. Eh. Vratilo me - napisala je.

Podsjećamo, Ivana je u travnju obilježila rođendan pokojne mame emotivnom objavom na društvenim mrežama.

- Sjetim te svakih nekoliko minuta. U random situacijama. Dok samujem, dok radim, u društvu, usred razgovora, pjesme, za vrijeme jela, dok se smijem, gledam sunce i tražim te u njemu, u snovima svako malo… Tu si - napisala je pa nadodala kako 'oživljava' uspomene.

