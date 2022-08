Paradžiković: Zvala sam Bagu da mi kaže da je sve izmišljotina i laž. Zvala sam i slala poruke...

Novinarka Ivana Paradžiković (41) zvala je jutros svog preminulog kolegu i prijatelja Mislava Bagu u nevjerici, ali od njega nažalost nije dobila odgovor.

Naime, Mislav je u čevrtak ujutro iznenada preminuo u 49. godini života, a od jutra se mnogi opraštaju od njega i prisjećaju zajedničkih uspomena.

- Zvala sam ga jutros da mi kaže da je to grozna izmišljotina. Zvala i zvala... Pisala poruke... I onda sam dobila potvrdu da je stvarnost, a ne neki ružan san iz kojeg ću se probuditi - rekla je Ivana Slobodnoj Dalmaciji.

- Mislav je bio jedan od rijetkih koji je bio tu za mene kad mi je bilo teško. Nazvao me da mi kaže da je tu ako ga trebam... Ohrabrio me da se ne bojim... Da će sve biti okej. Brinuo se za djecu u redakciji, studente koji bi preplašeni bili bačeni u žrvanj. Nikad se nije uzvisivao, uvijek je za sve bio dostupan. Kolega, prijatelj. Nikada o drugima nije ružno pričao, čak je korio druge koji su to radili... To nije lijepo, rekao bi... Pa to su naše kolege. Kakva neizreciva tuga - s tugom je ispričala.

I Šprajc se oprostio

Osim Ivane, oprostio se od kolege i prijatelje i televizijski voditelj Zoran Šprajc (54).

- Dragi moj, predragi moj kolega, drug i prijatelj, legenda jedna, ljudina jedna, pa kud sad i ti, čovječe dobri! Iskrena i duboka sućut svima tvojima i svim tvojim kolegama s Nove TV - napisao je Šprajc.

Od Bage su se oprostili i brojni novinari poput Ilije Jandrića, Ivane Mandić, Ivane Ivande Rožić, Maje Sever i Andrije Jarka.

Teško me nešto može šokirati, ali ovo me izulo iz cipela. Mislav je bio fanatik novinarstva, surovi profesionalac - rekao nam je Jarak.

Mislav Bago preminuo je u 49. godini života. Informaciju o tragičnoj smrti nagrađivanog novinara, urednika, reportera i voditelja objavila je Nova TV, gdje je Bago radio posljednjih 13 godina.

