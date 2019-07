Ivana Paris o Dini: 'Nikad nikog neću voljeti kao što sam njega'

Sredinom lipnja bivši mister Dino Bubičić (37) i bivša misica Ivana Paris (35) razveli su se nakon devet godina braka. Bivši par zajedno ima sinove Leonida (8) i Noela (3) zbog kojih su ostali u dobrim odnosima.

- Ako su Leonid ili Noel sa mnom, a hoće tati ili zvati tatu, mogu kad god hoće. Jesmo sudski kao što se mora, ali dajemo njima na odabir. S Leonidom smo pričali, njemu je već skoro 9, koliko se s njime da, ali Noelić je još mali… Voljeti nekog kao što sam voljela njega i kao što ću njega voljeti čitav život na neki način, ne vjerujem da ću moći ikoga. On je otac moje djece i koliko god on sad u ljubavnom smislu bio daleko od mene, on je uvijek čovjek koji će biti na prvom mjestu ovdje, da se ne lažemo - ispričala je Ivana za IN Magazin te objasnila kako je par imao svakakve planove koji su na kraju pali u vodu.

Foto: Luka Klun/PIXSELL

- Bilo je svakakvih planova i da idemo van živjeti, ali na kraju to nije zaživjelo, ja se ne mogu maknuti iz ove Lijepe Naše. Svakodnevne stvari, jednostavno smo počeli gledati drugačije na sve, apsolutno sve i vidjeli da nema smisla. Nema smisla gurati negdje gdje ne ide - objasnila je bivša misica koja je papire za razvod predala prošli mjesec.

Dino i Ivana su se s vremenom udaljili te imali različita razmišljanja, a tvrde da bračni krah nije prouzrokovala treća osoba. Dok je Dino želio živjeti u stanu, Ivana je u kući, on je volio televiziju dok je ona radije vrijeme provodila u prirodi.

Foto: Saša Miljević/Pixsell

- Nepremostive sitnice iz svakodnevnog života godinama su se skupljale i došlo je do toga da baš ni na jednu stvar nismo gledali isto. Tad sam shvatila da naš brak više nema smisla, odnosno da će netko od nas uvijek biti nesretan ugađajući drugome, a život je samo jedan. Nitko od nas dvoje nije ni bolja ni lošija osoba, jednostavno smo previše različiti. Prekršila sam zavjet koji sam prije devet godina dala pred Bogom, nisam uspjela održati obitelj na okupu i do kraja ostvariti san iz djetinjstva, za razliku od mojih roditelja koji su u braku već trideset godina - izjavila je Ivana za Gloriu.

Par se zaljubio 2009., a oženio godinu dana kasnije.