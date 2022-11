Ivana Plechinger: 'Baka mi je trebala biti utočište. U velikom gradu ona me izbacila na ulicu'

Glazbenica i voditeljica Ivana Plechinger (49) u novoj je knjizi otvorila svoju dušu i ispričala o najtežim trenutcima svojega života.

Naime, kada je imala 12 godina izgubila je majku, te kako je jednom prilikom ispričala za Gloriju, to je imalo velikog utjecaja na nju te joj se stvorio strah da će ju dočekati još nekakva tragedija tijekom života. Sa 16 godina preselila se iz Našica u Zagreb gdje je mislila da će ju u svoj dom primiti njezina baka, ali dogodilo se upravo suprotno. Ovdje joj se strah od napuštanja samo povećao.

- Sa šesnaest godina iz Našica sam se preselila u Zagreb k baki koja me nevoljko primila i vrlo brzo su se počeli nizati problemi, nerazumijevanja i učestali pozivi mom tati koji je sa strepnjom poslao kćer u veliki grad samo par godina nakon što smo ostali bez mame, no nitko me nije mogao pripremiti na ono što me dočekalo kod bake - ispričala je za Gloriju te dodala:

- Bilo je to vrijeme očaja za mene jer jedina osoba koja mi je trebala biti utočište u velikom gradu me izbacila na ulicu. Naposljetku sam završila u učeničkom domu. Puno godina kasnije shvatila sam da se od tereta zamjeranja lome samo naša leđa, a taj drugi tko nam je nanio zlo može uživati nesmetano u svom životu.

