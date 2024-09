Ivana priznala sve o tajnom dogovoru s Tonijem, a Ivo spasio tuđu damu od ispadanja

Nastavlja se prvi tulum nove sezone 'Ljubav je na selu', a već je burno... Vesni je zasmetalo što se Marija ne odvaja od Željka, a ranije joj je, navodno, priznala da nije došla zbog njega nego zbog zabave. Marija i Željko su se osamili kako bi razgovarali o prvim iskricama među njima. „Vidi se da me želi osvojiti“, poručio je farmer.

Nakon što je plesao s Nikitom, Ilija se smjestio pored Ruže, a pao je i prvi poljubac.

Foto: RTL

Ivica je cijelu večer proveo sa svojim djevojkama, što su one jako cijenile. „Zasad ga osvajam plesom, a za dalje ćemo vidjeti što voli, da mu ponudim“, otkrila je Amra.

„Ma one su sve malo u oblacima, iskreno da ti kažem“, poručila je Nevenka.

Foto: RTL

Toni je odlučio da neće plesati nego će večer iskoristiti za razgovor s djevojkama. No tijekom trenutka nasamo s Valentinom, u razgovor im je upala ljutita Ivana i poručila mu da joj prestane slati poruke.

„Preko interneta smo se mi povezali. Jako davno“, otkrila je Ivana, „Rekao je da će izbaciti Valentinu da bih ja išla na njegovu farmu. Ja sam mu rekla da mi se isto svidio i ako ne upali kod Ivice, ja bih išla kod njega... Svašta je pričao za svaku kandidatkinju, a sad sa svima njima provodi vrijeme, a meni ne prilazi“.

Foto: RTL

„Bio sam izgubljen, ali nekako sam se skulirao“, Toni je kazao.

Ivani se sviđa Toni

Jutro nakon, bilo je vrijeme za sabiranje dojmova, komentiranje i spajanje priča. Ivana je djevojkama prepričavala situaciju s Tonijem i kako ju je ignorirao, priznavši da joj se jako sviđa.

Foto: RTL

„Imaš svog farmera, druži se s njim. Ispalo je glupo“, smatrala je Antonela.

Brankici i Azri zasmetalo je što se Darko ne može opustiti, već samo priča o poslu i sebi, a Milena je pokušala doznati je li se njezin farmer s kim ljubio dok je ona spavala.

Foto: RTL

Anita Martinović okupila je sve kako bi iz prve ruke doznala pikanterije. Zlatko je priznao da se oko njega najviše trudi Ranka, a Cveta se požalila da od nekih kandidatkinja ne može doći do riječi. Željko je otkrio kako se kladio s Tonijem koji će prvi od njih dvoje neku damu odvesti nasamo, a njemu je to uspjelo s Vesnom.

„Poljubio me kad nitko nije vidio, evo, priznala sam, došlo je do toga. Je li bilo nešto više? Taj dio ću ostaviti za sebe“, tajnovita je bila Vesna.

Darko i Brankica ostali sami u sobi

Neve je priznala da je rano otišla spavati jer je Željko stalno bio zauzet: „Nije mi žao, posvetit će mi neki drugi više pažnje!“

Darko je kazao da je još uvijek povučen i upoznaje svoje dame. Brankica je otkrila da je završila u njegovoj sobi, ali samo su razgovarali – ponovno o poslu i Nizozemskoj.

Foto: RTL

Tonijeve djevojke priznale su kako su čule da je nestao u mraku, a rekao je da ide spavati. Pokušao se opravdati, no to nije dobro prošlo.

„Kad su sve otišle, otišla sam za njim, on mene zagrli i poljubi me... Dogovarali smo se da će tražiti da prijeđem kod njega i razišli smo se tako da smo izgladili te naše odnose. On je mene opet poljubio“, otkrila je Ivana na izjavama.

„Koliko si ti sigurna da sam ja htjela, a ne on mene?“ prozvala je Ivana i Valentinu, dodavši da se Toni i ona odavno dopisuju.

„Ona spominje da su nešto imali, ma što ste imali preko poruka? Ako se niste vidjeli, dodirnuli, poljubili, što ste vi imali!“ kazala je Valentina.

Foto: RTL

„On je mene čak, prije nego što ćemo doći ovdje, upoznao sa svojom kćeri preko kamere, upoznao je moje roditelje, upoznala sam ja njegovu majku. On je htio da idemo do kraja, na romantično putovanje čak“, otkrila je nadalje Ivana, „On svima priča neku priču i laže! Razočarao me, ispao je veliki manipulator!“

„Bio mi je baš glup osjećaj... Ne krijem da sam se s njom dopisivao i da smo imali neku soluciju da ona prijeđe kod mene... Ali nakon svega, kakva god da je, sve je palo u vodu“, zaključio je Toni.

Ilija priznao da se zaljubio

Ilija je priznao da mu je srcu najbliža Ruža. „Zaljubljen je do ušiju, samo se bojim da će mu srce biti slomljeno. Ruža je igračica velika“, zabrinuta je bila Jelica.

„Ma ja u ovu pusu ne vjerujem“, priznala je i Marija kad se novi par još jednom pred svima poljubio.

Ivica je, kao i obično, bio potpuno smiren, a odnos Ivane i Tonija kratko je komentirao: „To je njihova stvar, moraju to riješiti“.

Foto: RTL

Ivine dame izrazile su nezadovoljstvo jer je većinu večeri pričao s ostalim farmerima, a posebno se družio s drugim kandidatkinjama, dok je njih zapostavljao: „Sve ima svoje granice!“

„Milena je dosta bila ljubomorna, ona me čuva, djeluje dosta zagrijano za mene“, kazao je farmer.

Farmeri morali neke djevojke poslati kući

Anita je najavila dijelu farmera, koji uz sebe imaju više od tri dame, da će neke od njih danas morati poslati kući. Prvi na redu je bio Darko, a sve dame bile su sumnjičave. Svoj vjenčić farmer je bez imalo okolišanja dodijelio Azri, koja se nije puno bunila. Priznala ju je razočarao svojim ponašanjem, a Darko je dodao da smatra kako Azra samo gleda interes, a ne traži ljubav.

Foto: RTL

Ivica je bio sljedeći na redu, priznavši da nije nervozan jer je svoju odluku već donio. Svoj vjenčić Ivica je dao iznenađenoj Tamari, a razlog su bile, prvenstveno, njezine godine.

Ipak, Anita je Tamaru pozvala bliže sebi i kazala kako je jedan drugi farmer izrazio interes za nju. Riječ je bila o Ivi: „Sviđa mi se, simpatična je, prirodna. Vjerujem da ima dobru dušu“.

Foto: RTL

„Po izgledu, iskreno, nije mi nešto, više sam se zagrijala za Ivicu“, priznala je Tamara, no odlučila pokušati uz Ivu i njegove kandidatkinje.

Za kraj dana, uslijedila je i Ivina odluka, no ni on nije puno dvojio – kući ide Slovenka Magda.

„Puno je starija od mene, zbog toga mi je bilo puno lakše donijeti tu odluku“, priznao je Ivo.

Foto: RTL