Ivanino najvatrenije izdanje: Pokazala je bujnu stražnjicu...

Ivana baš poput svjetskih zvijezda nikada ne odgovara na komentare, a rijetko briše i one negativne. Pratiteljima s vremena na vrijeme odgovara na pitanja putem storyja, a priznala je i kako nije stavljala silikone

<p>Najpoznatija hrvatska navijačica <strong>Ivana Knoll </strong>(27) na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a najčešće pozira golišava. Sada je pratitelje na Instagramu 'počastila' još jednim oskudnim izdanjem. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovaj put odlučila je s pratiteljima podijeliti jedno od 'najvatrenijih' izdanja do sada. Knoll se prvo brčkala u bazenu, a zatim pokazala svoju raskoš. </p><p>U prvi plan je stavila bujnu stražnjicu, a neki pratitelji ostali su toliko očarani prizorom pa je 'pala' sumnja i na to da je Ivana nedavno 'prčkala' po svom tijelu. I dok neki pišu kako je otišla na estetski zahvati, drugi komentiraju kako uz dobar trening dođu i savršeni rezultati. </p><p>- Imaš tijelo boginje. Bravo, uz puno čučnjeva dolazi i savršena g*za. Blago tvom dečku, savršena si - samo su neki od komentara ispod fotografije. </p><p>Inače, Ivana baš poput svjetskih zvijezda nikada ne odgovara na komentare, a rijetko briše i one negativne. Pratiteljima s vremena na vrijeme odgovara na pitanja putem storyja, a jednom je prilikom i priznala kako se nikada nije 'prčkala' po svom tijelu. </p><p> </p>