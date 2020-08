Ivanka iz 'Ljubavi na selu' ljubi 20 godina mlađu osobu: 'Neću odati je li to žensko ili muško'

<p>Diplomirana pravnica i likovna umjetnica <strong>Dan Phillip</strong> (43), koju gledatelji emisije 'Ljubav je na selu' znaju pod imenima <strong>Vita Maslačak </strong>i <strong>Ivanka Milutinović</strong>, privukla je pažnju u 12. sezoni showa.</p><p>Tada je pred kamerama poljubila farmera <strong>Josipa</strong> <strong>Tratnjaka</strong> (21), ali i njegovu 'zlatnu djevojku' <strong>Gabrielu Kamenečki</strong> (22). Sada je pak ispričala kako provodi ljeto.</p><p>- Ljeto provodim u propitivanju i rekonstrukciji svojeg djelovanja. Bila sam na moru, no brzo sam pobjegla jer me more, kao i određeni osjetljiviji pojedinci, čini vrlo anksioznom. Zbog situacije s koronom usidrih se na relaciji s komadom zemlje u Bilogori, gdje obrađujem vrt obiteljske hacijende. Puno ljudi je predlagalo 'Dođi ovdje' ili 'Zašto se ne pojaviš više?', no pitala bih ih 'Je li ti toliko do druženja ili ne znaš kud bi sa sobom? - rekla je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3870566/ivanka-iz-ljubav-je-na-selu-druzi-se-s-bahrom-i-ljubi-20-godina-mladju-osobu-necu-odati-je-li-to-bice-zensko-ili-musko/"> RTL</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dodala je kako pritom ne misli svoju blisku prijateljicu <strong>Nevenku Bekavac</strong> (43) koja se također proslavila u 'Ljubavi na selu'.</p><p>- Ostale smo u dobrim prijateljskim odnosima još od 2014., a tu je i kumstvo... No, dugo se ne vidjesmo - poručila je.</p><p>A evo s kime se Ivanka još druži iz showa.</p><p>- Ostvarila sam dobar, dugoročan i pošten odnos s Martinom Serdar i Bahrom Zahirović, iako se to u startu uopće nije tako činilo, niti je bilo izvjesno. Želim ostati u doživotnom kontaktu s te dvije predivno iskrene i jasne žene - kaže.</p><p>Osvrnula se i na ljubavni život.</p><p>- Ljubav je vrlo kritična u ovim vremenima, ali tako potrebita i velika stvar. Nešto mi se jest desilo! Dešava se upravo u ovim trenucima, no je li to ljubav, prosudit će vrijeme. I naravno, riječ je o čak 20 godina mlađoj obrazovanoj kulturnoj osobi sa sjevera, idealnih mjera, stasa i glasa, nevjerojatno baroknog uma, no neću odati je li to biće žensko ili muško - misteriozna je.</p><p>Kaže da je promatrala farmere iz nove sezone 'Ljubavi na selu'.</p><p>- I moram vam priznati da sam pomalo razočarana. Vrlo je zamjetna dominacija gerijatrije, na čijim licima je preočit cinizam i razočaranje u život, kao i odbačenost trajnog tipa. Za sjesti i plakati! No, ima tamo jedan malecki koji je podsjetio na mini terminator i komandos verziju broja T-600 i već sada je rasplamsao maštu - zaključila je Ivanka.</p>