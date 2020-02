Ivanka o Josipu: 'Da, mlađe je slađe, ali i ja sam dobra koka'

Iako se Ivanka Milutinović (42) prepustila strastima na farmi Josipa Tratnjaka (21) i s njima se ljubila pred kamerama, rekla nam je kako između njih nema ničega. Iako je između njih dvoje u početku bilo trzavica, pogotovo kad je Ivanka najlonom obložila sobu i vikala zbog neurednosti, izgleda da su se ipak zbližili jer je pao poljubac.

- Ma, Josipa sam otpočetka doživjela kao dječaka kojeg treba malo po guzi, pa malo puse slati. Onako, red strogoće, red tepanja. Sladak mali. Treba mu starija cura, definitivno. On je rođen za to, samo još ne shvaća što je to život. Ali, divan je. Pa što vam je, zašto bi poljubac bio ključ prema kojem se ravnaju stvari?! - rekla je za 24sata Ivanka.

Upitali smo i Ivanku i Josipa kako komentiraju iskre među njima, ali Josip je rekao kako je to bilo samo zato što je njega Ivanka zamolila za poljubac, odnosno zato što je htjela probati kako se ljubi mlađahni muškarac. Da je to bilo samo iz hira potvrdila je i Ivanka.

- Pa, da budem iskrena, ovako je bilo...taj beskompromisni osjećaj u kafiću nije jenjavao. Naprosto, svi su bili toliko napeti. Rekoh si, 'dosta', 'sad je stvarno dosta', 'ljudi moji, fali inicijative'. I tako se rodio ovaj legendarni poljubac. Vjerujem da bi mogao biti ili postati brend! - kaže.

Kod Josipa joj se sviđaju njegove oči, smatra da je umiljat i da ima divnu dušu. Smatra da mu treba odvažnosti, iskustva i ustrajnosti, ali ne smije odustati i mora imati više samopouzdanja. Ivanka je Josipu 'zapela' za oko jer je zgodna i jer, kako nam je rekao, vrlo dobro izgleda za svoje godine. Ipak, previše voli pričati i često glumi šeficu.

Što se tiče njihova mišljenja o odnosu između Hakije i Marijane, slažu se kako oni nisu jedno za drugo.

- Tada se vidjela kemija među njima, to nam je svima bilo jasno. Hakija je stvarno dobar čovjek, to mogu reći, svi farmeri smo se baš dobro povezali. Ali mislim da Marijana i on dugoročno nemaju zajedničku budućnost, prerazličiti su - ispričao nam je Josip, a Ivanka je dodala:

- Pa čim sam ugledala Hakiju, pogledala sam na sat. I rekoh (op.a. Marijani): 'Tu se točno zna koliko je sati!' 'U decimalu'. No, nije me čula. Valjda je znala što radi - zaključila je.

