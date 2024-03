Ivanka Mazurkijević za 24sata: 'Molila sam se Bogu da Let 3 ne pobijedi na Dori. Bilo bi previše'

Bila sam protiv. Prijetila sam Mrletu da ne smije ići. Užasno mi je laknulo kad nisu pobijedili na Dori, kaže kroz smijeh Ivanka Mazurkijević (52). Pjevačica benda Stampedo prošle je godine pratila i bodrila glazbenog te životnog partnera Damira Martinovića Mrleta (62) iz Leta 3 na eurovizijskoj avanturi u Liverpoolu. Pjesmu 'Mama ŠČ' Ivanka je napisala s Mrletom. Nastala je dok su na Splitskom ljetu radili predstavu 'LizistRATa' Paola Magellija, a inspirirana je stihovima pjesme Predraga Lucića 'Kupi mi, mama, jedan mali rat'.

- Let 3 je prošle godine bio nešto najluđe što Hrvatska ima. Eurovizija je šarenilo s odličnim pjesmama i puno zafrkancije, no kad je to lani tako jako buknulo, nisam mogla disati - kaže nam.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Dodaje kako joj je medijska pozornost u nekim trenucima bila malo prevelika. Riječki rokeri na ovogodišnjoj su Dori s pjesmom 'Baba Roga' završili na trećemu mjestu, a Ivanka se šali kako joj je drago što ne mora ići u Malmö.

- Fora mi je kako su ih oteli pilići. Kad sam vidjela kako su to lijepo izveli na Dori, pomolila sam se Bogu da ne prođu. Zapravo, da budu na nekom visokome mjestu, da uspiju, ali da ne uspiju. Mislim da smo svi odahnuli što nisu ove godine pobijedili. Mrle je definitivno odahnuo, on ima energiju mladića, kreativan je na svim poljima, ali ova Eurovizija u Švedskoj bila bi malo previše - kaže nam.

Pjevačica smatra da je Marko Purišić aka Baby Lasagna zasluženo pobijedio.

- Marko je na dobrom putu. Odličan je i svi smo sretni zbog njega. Mlad je, ali nije neiskusan. Fora je, ali nije bez veze. Pametan, skroman i zadovoljan dečko. Dat će mu Mrle još koji savjet - rekla nam je.