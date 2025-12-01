Ivanka Trump pokazala koliko joj kći Arabella nalikuje: Fotke iz Pariza oduševile obožavatelje

Ivanka Trump provela je luksuzno putovanje u Parizu sa svojom kćeri Arabellom Rose, a fotografije koje je objavila na Instagramu pokrenule su lavinu komentara - svi pričaju koliko 13-godišnjakinja sve više nalikuje slavnoj mami.

Serija objava otkrila je koliko je Arabella izrasla u visoku, elegantnu tinejdžericu s izraženim osjećajem za stil. Iako, za razliku od Ivanke, ima dugu smeđu kosu, jasno je da je naslijedila manekensku visinu i profinjeno držanje.

Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Majka i kći u Parizu su uskladile modne kombinacije pa je 'city break' izgledao kao prava modna razglednica. Na jednoj fotografiji poziraju na balkonu s pogledom na Eiffelov toranj - Ivanka u sofisticiranom sivom odijelu na pruge, Arabella u romantičnom chic izdanju s prugastom košuljom, bež maksi-suknjom i dugim crnim kaputom.

Na drugim fotkama Arabella jaše konja, sudjeluje u izradi macaronsa, no najviše pažnje privukle su večernje kombinacije. U jednoj objavi pozira u srebrnoj metalik haljini s perlicama i šljokicama, poput mlade dive spremne za crveni tepih. U drugoj nosi mini haljinu prekrivenu šljokicama u crnoj, zlatnoj i crvenoj, uz crne najlonke i čizme do koljena, dok Ivanka stoji pokraj nje u crnoj haljini, vidno ponosna.

Foto: Instagram

U opisu objave Ivanka je napisala koliko joj znači vrijeme s kćeri.

- Neizmjerno sam zahvalna na predivnim uspomenama koje sam stvorila s Arabellom proteklog tjedna u Parizu! Merci, belle ville lumière! - napisala je Ivanka.

Arabella Rose rođena u New Yorku, a Ivanka i Jared Kushner uz nju imaju još dva sina, Josepha Fredericka i Theodorea Jamesa. Kao najstarije dijete, Arabella već neko vrijeme odrasta pred očima javnosti - i sada je svima jasno da polako stupa u prvi plan.

Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

Majka i kći i ranije su plijenile pažnju usklađenim izdanjima, osobito na Arabellinoj glamuroznoj Bat Mitzvah proslavi 2023., kada su obje nosile blještave toalete. Ivanka je tada kćeri posvetila dugačak, emotivan tekst i istaknula njezin humanitarni rad te veliko srce.