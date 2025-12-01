Obavijesti

PARIŠKI CHIC

PARIŠKI CHIC

Ivanka Trump pokazala koliko joj kći Arabella nalikuje: Fotke iz Pariza oduševile obožavatelje

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Ivanka Trump pokazala koliko joj kći Arabella nalikuje: Fotke iz Pariza oduševile obožavatelje
Na novim fotografijama s pariškog putovanja majke i kćeri, Arabella Rose Trump plijeni pažnju elegantnim stilom i izgledom zbog kojeg mnogi komentiraju koliko se pretvara u pravu mladu damu

Ivanka Trump provela je luksuzno putovanje u Parizu sa svojom kćeri Arabellom Rose, a fotografije koje je objavila na Instagramu pokrenule su lavinu komentara - svi pričaju koliko 13-godišnjakinja sve više nalikuje slavnoj mami.

Serija objava otkrila je koliko je Arabella izrasla u visoku, elegantnu tinejdžericu s izraženim osjećajem za stil. Iako, za razliku od Ivanke, ima dugu smeđu kosu, jasno je da je naslijedila manekensku visinu i profinjeno držanje.

Majka i kći u Parizu su uskladile modne kombinacije pa je 'city break' izgledao kao prava modna razglednica. Na jednoj fotografiji poziraju na balkonu s pogledom na Eiffelov toranj - Ivanka u sofisticiranom sivom odijelu na pruge, Arabella u romantičnom chic izdanju s prugastom košuljom, bež maksi-suknjom i dugim crnim kaputom.

IZGLEDA FANTASTIČNO Izgleda bolje nego ikad: Ivanka diže utege, surfa i jede proteine
Izgleda bolje nego ikad: Ivanka diže utege, surfa i jede proteine

Na drugim fotkama Arabella jaše konja, sudjeluje u izradi macaronsa, no najviše pažnje privukle su večernje kombinacije. U jednoj objavi pozira u srebrnoj metalik haljini s perlicama i šljokicama, poput mlade dive spremne za crveni tepih. U drugoj nosi mini haljinu prekrivenu šljokicama u crnoj, zlatnoj i crvenoj, uz crne najlonke i čizme do koljena, dok Ivanka stoji pokraj nje u crnoj haljini, vidno ponosna.

U opisu objave Ivanka je napisala koliko joj znači vrijeme s kćeri. 

- Neizmjerno sam zahvalna na predivnim uspomenama koje sam stvorila s Arabellom proteklog tjedna u Parizu! Merci, belle ville lumière! -  napisala je Ivanka.

IDE NA BEZOSOVO VJENČANJE Ivanka Trump spremna je za svadbu godine: 'Slavimo ljubav naših prijatelja Jeffa i Lauren!'
Ivanka Trump spremna je za svadbu godine: 'Slavimo ljubav naših prijatelja Jeffa i Lauren!'

Arabella Rose rođena  u New Yorku, a Ivanka i Jared Kushner uz nju imaju još dva sina, Josepha Fredericka i Theodorea Jamesa. Kao najstarije dijete, Arabella već neko vrijeme odrasta pred očima javnosti - i sada je svima jasno da polako stupa u prvi plan.

Liberty Ball in honor of Donald Trump's inauguration in Washington
Majka i kći i ranije su plijenile pažnju usklađenim izdanjima, osobito na Arabellinoj glamuroznoj Bat Mitzvah proslavi 2023., kada su obje nosile blještave toalete. Ivanka je tada kćeri posvetila dugačak, emotivan tekst i istaknula njezin humanitarni rad te veliko srce.

