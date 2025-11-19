Ivica Pucar za 24sata o novoj predstavi: Radili smo 'Nadu' kao da smo na ekskurziji

Zorin dom u Karlovcu prošle je subote "udomio" praizvedbu predstave "Nada", prema roman u Ante Tomića, a u režiji Aide Bukvić. Publika je ansambl predstave ispratila dugotrajnim pljeskom.

- Posebno me razveselilo što je i sutradan bila rasprodana dvorana. Veselimo se da ćemo igrati i dalje ovu predstavu, imamo dosta izvedbi do kraja godine. Silan trud i veselje dok radiš na nekoj predstavi daju gorak okus ako nema publike. Zasad se sve čini dobro jer su izvedbe rasprodane - rekao nam je Ivica Pucar, jedan od članova ansambla, uz kojeg su tu Domagoj Ikić, Rea Bušić, Siniša Popović, Bernard Tomić, Petra Cicvarić, Lovorka Trdin, Dora Hasanec, Andro Damiš i Nino Pavleković.

Roman "Nada", objavljen 2024. godine, neki su proglasili "najtoplijim Tomićevim romanom dosad".

- Ja bih rekao da je to pomalo neuobičajeni Ante Tomić. Ako ga promatramo kroz prizmu kolumnista, on ima vojsku obožavatelja, ali s druge strane ima i vojsku ovih koji ga napadaju. Roman 'Nada' prikazuje život u otočnome mjestu, u jednom vikendu i uz desetak živopisnih likova čiji su se životi isprepleli na čudan način. Kako Tomić uobičajeno radi, na duhovit način pokazuje i prikazuje anomalije u društvu. A meni je važno to što on ipak pokušava razumjeti ljude koji ne misle kao on, pokušava pomiriti, razumjeti, shvatiti tuđe postupke - objašnjava nam Ivica Pucar.

Nastavlja kako se roman i zove "Nada" jer nudi nadu u dijalog između suprotnih strana.

- To je za one koji se prekomjerno 'granatiraju' teškim riječima, a ima načina za dijalog. I u takvoj su podjeli likovi živopisni a nama glumcima takvo nešto je sjajno jer ovdje su svi živopisni karakteri likova, a to je nama glumcima najdraže. U takvim likovima ima mnogo mogućnosti, možemo se uživjeti u karakter - kaže Pucar pa nastavlja:

- Kad su likovi posebni, onda su ludi u idejama, a to nama daje šansu da se razmašemo i uživamo u igri. I smatram da je to ključ ove predstave. Zbog toga smo dobili i ovacije, ljudi su sat i 45 minuta smijali se i nekoliko puta nas prekidali aplauzom. To znači da smo uspjeli. Rad na predstavio bio je čudesan, kao da smo neki razred na ekskurziji. Svi smo bili kao jedan, od najmlađih pa do nacionalnog prvaka Siniše Popovića.

Iza Pucara su nove izvedbe "Nade" pa dodjela Nagrada hrvatskoga glumišta.

- Dodjela je uvijek 24. studenog, otkad je i pokrenuta 1991. godine. Razlog je što su na taj datum 1860. hrvatski glumci i važni ljudi kazališta prekinuli predstavu u Gornjogradskom kazalištu i rekli kako od idućeg dana predstave moraju biti na hrvatskom jeziku. Dodjeljujemo nagrade za dramu, operu i balet, to je zahtjevan rad i organizacijski i financijski. Nije lako valorizirati takvo nešto, uvijek je to i subjektivno, ali netko mora i to. Bitno je da je razumno i čista srca - kaže Pucar.

Sljedeće godine čeka ga i predstava "Mirisi, zlato i tamjan" u režiji Zrinka Ogreste.

- Veselim se radu uz svome matičnom kazalištu - rekao nam je Pucar.