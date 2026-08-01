Ivica Sikirić Ićo oduševio više od 30 tisuća ljudi svojom izvedbom 'Cesarice' na 'Tragu u beskraju'

Nastup pjevača Ivice Sikirića Iće na ovogodišnjem memorijalnom koncertu “Trag u beskraju” u Veloj Luci bio je jedan od trenutaka koji će publika dugo pamtiti. Izvedbom bezvremenske Cesarice, pjesme proglašene hrvatskim hitom stoljeća koja je obilježila glazbenu ostavštinu Olivera Dragojevića, Ićo je svojom energičnom, emotivnom, sigurnom i iskrenom interpretacijom još jednom potvrdio zašto ga publika i glazbena struka svrstavaju među najcjenjenije vokale hrvatske glazbene scene.

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Izvedba Cesarice pretvorila se u jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Pred više od 30 tisuća posjetitelja okupljenih u Veloj Luci, emocija koja se osjećala među publikom, tisuće glasova koji su uglas pjevali stihove hrvatskog hita stoljeća i Ićina dojmljiva interpretacija stvorili su trenutak koji će se dugo pamtiti.

Tijekom gotovo tri desetljeća karijere ovaj Bibinjac publiku je osvojio brojnim hitovima poput Najlipša si, Opet je jubin cilin tilon, Postelja od ruža, Obeća san i Ovo tilo vire nema, koji su postali nezaobilazan dio dalmatinskog glazbenog repertoara te učvrstili njegov status jednog od najprepoznatljivijih izvođača domaće zabavne glazbe.

Sljedeća godina bit će posebno značajna za ovog zadarskog umjetnika i ponosnog Bibinjca. Ivica Sikirić Ićo obilježit će 30 godina uspješne glazbene karijere, tri desetljeća ispunjena hitovima, koncertima i vjernom publikom koja ga prati od samih početaka. Kao kruna velikog jubileja, Ićo priprema veliki slavljenički koncert u Zadru, gradu kojem pripada i kojem se uvijek s posebnim emocijama vraća. Bit će to večer ispunjena njegovim najvećim hitovima, glazbenim gostima i posebnim iznenađenjima, ali prije svega zahvala publici koja mu je tijekom svih ovih godina bila najveća inspiracija i podrška.