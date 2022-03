Ivo Amulić otkrio: Ne bih volio imati više djece, a s Ninčevićem nisam više u dobrim odnosima

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

S nekim ljudima možeš bit u dobro, a s nekima ne. Jednostavno, mi smo to shvatili nakon dugo godina, da ne možemo funkcionirati, i to je to, rekao je pjevač o Neni s kojim je bio u bendu Tuti Frutti

Splitskog glazbenika Ivu Amulića (60) gledatelji ispred malih ekrana imaju priliku pratiti u novoj sezoni popularnog showa 'Zvijezde pjevaju', a s njim pjeva glumica Iva Jerković. Za Slobodnu Dalmaciju otkrio je da se ni on ni Iva ne opterećuju plasmanom. POGLEDAJTE VIDEO: Naime, otkrio je i da za Ivu prije nije znao. - Nedavno smo se prvi put vidjeli i upoznali. Iva ima talent za pjevanje i super glas tako da očekujem kako bi mogli biti dobitna dalmatinska kombinacija, stvarno vjerujem da će biti izvrsna. Bitno je da se dobro zabavimo - ispričao je pjevač. Otvorio je on dušu i o kćeri Dini koju je prije gotovo dvije godine dobio s drugom suprugom Sandrom Kekez. - Kćer ima godinu i osam mjeseci, još su prisutne pelene i mijenjam ih redovito, pravi sam maher u tome. Malena me u ovim mojim godinama jako promijenila, bolji sam čovik, bolje se osjećam, pomladila me...Već sam se bio uljuljao u taj neki lagodan život kad nam je ona došla. Zahvalan sam Bogu na Dini, ali iskreno, ne bih volio imati više djece, jedino unuke, to može - rekao je Ivo koji je postao otac u 59. godini. Otkrio je i da žive u svojoj obiteljskoj kući u Dućama pokraj Omiša. - Kod nas doma vam je uvijek raspjevano. Imamo isti posao, razumijemo se i to je jako važno. Naravno da ćemo i Dinu podržati ako odluči ići u glazbene vode - objasnio je. S bivšom proslavljenom plivačicom Editom Grubišić s kojom je bio u braku deset godina dobio je sina Mihovila i kćer Hanu. - S Editom sam ostao u korektnim odnosima, imamo zajedničku djecu - kratko je rekao pjevač. Glazbom se počeo baviti sa 17 godina. Već u 24-oj postaje prava regionalna zvijezda, a slavu je stekao sredinom 80-ih godina u bendu Tutti Frutti. Zapazili su ga tada Nenad Ninčević (60) i Tomislav Mrduljaš (59), koji su tražili pjevača za novi bend. Ipak, u konačnici s Nenom nije ostao u dobrim odnosima. - S nekim ljudima možeš bit u dobro, a s nekima ne. Jednostavno, mi smo to shvatili nakon dugo godina, da ne možemo funkcionirati, i to je to. Obično se tu dogode raskoli radi neslaganja karaktera, netko uvijek, kako se kaže u narodu vodi vodu na svoj mlin - objasnio je pjevač za kraj.