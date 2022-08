'Ivo Gregurević ima fascinantan filmski opus, osjećao sam se dužnim napraviti monografiju'

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Dan prije smrti pitao sam ga kad će on kao naš najveći filmski glumac napraviti monografiju? Rekao sam da ću ja to pokrenuti i pomoći mu. I što se dogodi? On sutra umre!, kaže nam Vedran Mlikota

U izdanju Školske knjige izlazi monografija Ive Gregurevića koja kroz fotografije, tekstove i videozapise donosi presjek karijere jednog od najvećih naših glumaca. Tom prilikom razgovaramo s Vedranom Mlikotom, priređivačem antologije.