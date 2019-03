Ivo Robić: Glazbenik koji je čak uspio prestići Sinatru i Elvisa...

Na današnji dan, 9. ožujka 2000. godine u Rijeci preminuo je pjevač Ivo Robić. Mr. Morgen, kako su ga mnogi njegovi obožavatelji od milja nazivali zahvaljujući njegovom velikom hitu, bio je i ostao jedini Hrvat koji je uspio 'preteći' glazbene legende poput Franka Sinatre i Elvisa Presleyja.

Robić je rođen 28. siječnja 1923. godine u Garešnici i ubrzo je postao prvi hrvatski pjevač sa svjetskom karijerom koji je bez problema preskočio ideološke barijere, a usput 'se popeo i na sam vrh američkih top ljestvica.

Početkom 60-ih surađivao je sa skladateljem Bertom Kampfertom koji je radio na povratničkom albumu Tonyja Sheridana, a upravo ga je Robić nagovorio da 1961. godine kao prateći bend angažira anonimnu grupu iz Liverpoola. Na Sheridanovu albumu 'My Bonnie' svirali su The Beatlesi, a upravo je to prva komercijalna snimka grupe koja je kasnije osvojila cijeli svijet.

Ploču pod nazivom 'Morgen' prodao je u više od milijun primjeraka, što je sve do danas ostao najveći komercijalni uspjeh nekog hrvatskog glazbenika u svijetu glazbe. 'Morgen' mu je donio Zlatnu ploču Polydora i Brončani lav Radio Luxembourga, a to je ujedno i prva ploča na njemačkom jeziku koja se našla na glazbenim ljestvicama diljem Amerike.

Dana 21. rujna 1959. godine njegova ploča dospjela je i na 13. mjesto Billboardove liste top 40. Koliko je uistinu velik bio taj njegov uspjeh, govori i činjenica da je Robić tog dana na Billboardu pretekao Nata King Colea, Paula Anku, Franka Sinatru te Elvisa Presleyja, neke od najvećih glazbenih legendi čiji se hitovi i danas vrte na radijskim postajama.

- Ruke su mi se tresle od strahopoštovanja kad smo se upoznali - rekla je Zdenka Vučković (76), pjevačica koja je 1958. godine s Robićem snimila pjesmu ‘Mala djevojčica (Tata, kupi mi auto)’ koja je ubrzo postala planetarni hit.

Osim pjesme koju i danas često možemo čuti na radijskim postajama, Robić je ostao poznat po hitovima 'Samo jednom se ljubi', 'Ta tvoja ruka mala' i 'Golubovi'. Ove velike legende hrvatske glazbe rado se sjeti i kantautor Zrinko Tutić (64) koji se slaže da je Robić uistinu bio 'jedan od najvećih'.

- S obzirom na to da je golema razlika u godinama, poznavao sam ga površno, ali on je za mene bio legenda hrvatske glazbe, priznao je nedavno Tutić.

Supruga Marta bila mu je, kako je uvijek rado govorio, tijekom cijele karijere desna ruka, a u braku su bili 54 godine, sve do njegove smrti. Naime, glazbenik je preminuo od komplikacija nakon rutinske operacije žuči. Sve do danas ostao je neprežaljeno ime glazbene scene, kako u Hrvatskoj, tako i šire.

