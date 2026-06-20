Ivu Todorić oduševio Jozinović: 'Ne daj nikome da ti skine krila'

Mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović (20) napunio je Arenu Zagreb u petak, a još jedan koncert će održati i u subotu. Na prvom rasprodanom koncertu je bila i Iva Todorić, koja je na društvenim mrežama objavila snimke i fotografije iz Arene, a zatim i nahvalila mladog Jozinovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosidba na koncertu Jozinovića

Pokretanje videa... VIDEO Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića | Video: bravo! radio

- Jučer sam bila jedna od najstarijih u Areni, a imam tek 50 godina. Dobra glazba i ljubav ne poznaju godine. Mogu spojiti djevojčicu od 7 godina, mene od 50 i sve one između. Oko mene more djevojčica, tinejdžeri, mladi do 20 godina. Od prve do zadnje pjesme pjevali su u glas. I ne bilo koje pjesme. Pjesme moje mladosti. Pjesme uz koje su odrastali moji roditelji - poručila je Todorić te istaknula: 'Jakov je uspio vratiti glazbu glazbi'.

Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kad je krenula Juliška, mislila sam da će nastati tišina. A ono... Arena se tresla. Na toj se pjesmi najviše skakalo - napisala je. Dodala je kako je uspjela 'napuniti baterije' te da su sinoć svi zajedno 'poletjeli s Jakovom'.

- Novi album izašao je prije samo pet dana, a Arena ga je pjevala u glas kao da ga sluša godinama. Nakon svih glazbenih avantura koje smo slušali posljednjih desetak godina, ovo je nešto najljepše što se dogodilo domaćoj glazbi - napisala je.

- Jakove, leti. Jer u čuda si povjerovao. I ne daj nikome da ti skinu krila. Hvala ti što si nas svojom energijom povukao tako da smo sinoć svi zajedno poletjeli s tobom - zaključila je Todorić na društvenim mrežama.

Jozinović je u petak na koncertu oduševio publiku i odabirom gostiju. Prvi gost mu je bio Matija Cvek, s kojim je izveo pjesme 'Nasloni se' i 'Trebaš li me', a zatim mu se na pozornici pridružila regionalna zvijezda Aleksandra Prijović.

Zagreb: Aleksandra Prijović bila je gošća na koncertu Jakova Jozinovića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Želim ovoj duši, najboljoj na svijetu, čestitati na svemu. Znaš da sam ponosna i sretna zbog svakog tvog uspjeha. Uživaj u svemu ovome, ovo je tek početak. Volim te - rekla je rekorderka Arene Zagreb na koncertu.