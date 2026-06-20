Jozinović napunio Arenu, gošća mu bila Prijović: 'Najbolja duša na svijetu, ovo je tek početak!'

Rasprodana Arena Zagreb dočekala je u petak miljenika publike Jakova Jozinovića na njegovom najvećem koncertu u dosadašnjoj karijeri. Tisuće obožavatelja pjevali su uglas s mladom glazbenom zvijezdom već od prvih stihova hita "Polje ruža".

- Dobra večer, Zagrebe! Ajme meni... Ne znam što bih vam rekao. Ovo je meni najbitniji trenutak u životu. Cijeli život sam sanjao ovo i sada, kad vidim da ste svi ovdje i da je Arena puna, hvala vam ljudi. Neću puno pričati. Bitno je da uživate i da kući dođete ispunjeni, sretni i punog srca - rekao je na početku koncerta.

POGLEDAJTE GALERIJU: Koncert Jozinovića u Areni

Osim što je najmlađi izvođač koji će dvije večeri zaredom održati koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani, Jakovljev koncert poseban je i po tome što je riječ o prvom samostalnom koncertu jednog regionalnog glazbenika u zagrebačkoj Areni na kojem je korištena pozornica 360°, uz podršku bravo radija.

Zagrebačka publika prva je imala priliku uživo čuti pjesme s njegova prvog albuma "Ja za čuda letim", objavljenog prije manje od tjedan dana, a koji je sudeći prema reakcijama u Areni već osvojio srca publike.

Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Odradili smo šest mjeseci turneje. Prošli smo dvorane, odradili smo i arenu prije zagrebačke, ali nitko nije bio glasan kao vi. Probili ste mi uši, uopće se ne čujem, ali to nije ni bitno - rekao je.

Od već velikog hita "Ja volim", preko balada "4 laste" i "Stol za dvoje", do plesnih pjesama "Nećeš spavati" i "Na mjestu mom" i drugih, publika je svaku novu pjesmu dočekala s oduševljenjem. Najromantičniji trenutak večeri dogodio se tijekom balade "Raj", kada je jedan mladić iz publike zaprosio svoju djevojku, a ona je rekla "da".

- Ljubav je pobijedila", poručio je Jakov.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića

Pokretanje videa... VIDEO Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića | Video: bravo! radio

Publici je priredio i iznenađenja. Prvi glazbeni gost večeri bio je njegov prijatelj i jedan od najboljih domaćih vokala, Matija Cvek, s kojim je izveo pjesme "Nasloni se" i "Trebaš li me".

- Matija mi je došao u backstage prije koncerta, a ja sam mu rekao da nećemo biti prijatelji ako se ne rasplače na pozornici jer je ovo moj najbitniji dan. On, kakav jest, rasplakao se već u backstageu, tako da smo zajedno plakali prije mog izlaska na pozornicu - rekao je Jakov.

- Znaš kad nekoga voliš najviše i želiš mu sve najbolje? E, to je Jakov - dodao je Cvek.

Potom je uslijedio još jedan spektakl. Na pozornicu je izašla regionalna zvijezda Aleksandra Prijović. S Jakovom je izvela svoj hit "Sve po starom", a potom premijerno i novu pjesmu "Gatara". Posebno emotivno bilo je njihovo zajedničko izvođenje evergreena "Dođi".

Zagreb: Aleksandra Prijović bila je gošća na koncertu Jakova Jozinovića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Želim ovoj duši, najboljoj na svijetu, čestitati na svemu. Znaš da sam ponosna i sretna zbog svakog tvog uspjeha. Uživaj u svemu ovome, ovo je tek početak. Volim te - rekla je rekorderka Arene Zagreb.

- Kad sam imao prvi koncert u Beogradu, u dvorani od tisuću ljudi, Aleksandra je rekla da me želi upoznati. Došla je, pružila mi najveću podršku i bila na svakom idućem koncertu. Zvala me i pitala kako sam. To mi puno znači. S razlogom si tu gdje jesi - rekao je Jakov.

Večer nije prošla ni bez obrada pjesama po kojima ga je publika zavoljela. "Pismo moja", "Olivera" i "Bože, brani je od zla" samo su neke od njih.

Raskošna produkcija, velebna pozornica, impresivan light show te specijalni efekti uz vatru i dim publici su pružili audiovizualni spektakl na svjetskoj razini.

Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Posebno emotivan trenutak dogodio se pred sam kraj koncerta kada se Jakov obratio publici.

- Čudan je osjećaj raditi ono o čemu si cijeli život sanjao. Čudan je osjećaj kada dođe taj trenutak i dočeka te puna dvorana. Ja sam kao mali stvarno imao samo jednu želju. Od kad znam za sebe svi u obitelji, svi prijatelji znali su da mi je jedina želja bila napuniti Arenu Zagreb. Dolazim iz malog grada, mojih Vinkovaca, ali s velikim željama, velikim snovima i puno ljubavi. Hvala vam što ste mi s mojih 20 godina ispunili najveći san. Nisam imao puno želja, ovo je bila jedina. Hvala vam za svaku kupljenu kartu, za svako vjerovanje da ću jednog dana imati svoj album, hvala za vrijeme koje ste mi dali i za to što ste večeras sa mnom tri sata pjevali.

Želim vam da nakon ovog koncerta odete kući punog srca, pune duše i ljubavi jer to je poanta života. Ovo je najljepši i najznačajniji koncert u mom životu. Znajte da vas nosim u srcu do kraja života jer ovo je moja prva Arena - rekao je kroz suze emotivni Jakov.

Nakon spektakularne prve večeri, mladog glazbenika već večeras očekuje novi susret s publikom na istom mjestu, pred još jednom ispunjenom Arenom Zagreb.