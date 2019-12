Iz Ljubavi na selu u Parove: S muškima sam spavala radi love

Tanju Šustić (21) iz Zagreba šira je javnost upoznala u svibnju 2019. kada se s ručnikom popela na pozornicu glazbenog showa 'Zvijezde-ljetni hit' i otpjevala Zaninu pjesmu 'Dodirni mi koljena' te pogriješila tekst.

Zatim je koji mjesec kasnije došla u show 'Ljubav je na selu' gdje je bila glavna zvijezda 11. međunarodne sezone. Sreću je pokušala pronaći na Ekvadoru kod Daniela Granje (25) ali nije im uspjelo.

Šustić je na Badnjak ušla u kontroverzni srpski show 'Parovi'. Iako se pohvalila kako je nakon Daniela našla dečka u Zagrebu, sada je, tvrdi, sretno slobodna.

- Nismo se vidjeli u budućnosti. Prekinula sam s njim baš prije ulaska u show - rekla je. Tanja je rodom s Kosova, a u showu je odmah započela svoju tešku životnu priču. Mnogi su joj rekli kako izgleda puno starije od svojih godina.

- Nije me život mazio, zato izgledam starije. Rođena sam na Kosovu, za vrijeme 2002. su me preselili u Hrvatsku zbog papira jer su se punili dječji domovi i s djecom iz drugih zemalja. S tri godine sam ostala bez roditelja. Usvojile su me razne obitelji. Imala sam tri udomiteljske obitelji i jednu posvojiteljsku na duže od 10 godina - rekla je Tanja.

Dodala je kako je bila u udomiteljskim obiteljima diljem Hrvatske.

- Zaista nisu bile adekvatne za mene kakvo sam dijete bila. Poslije sam 2004. došla u posvojiteljsku obitelj i mislila sam da će biti dobri za mene. Imali su novaca, živjela sam lagodno. Mislili su da će dobiti dijete u celofanu, a dobili su jedan zvrk koji je trebalo odgojiti, a to su radili na krivi način - rekla je Šustić. S njima se, tvrdi, razišla nakon 11 godina.

- Sa 17 godina sam progovorila o obiteljskom nasilju. Pohađala sam srednju ekonomsku školu i nakon Šibenika i Drniša došla u Zagreb. Bila sam sama djevojčica, kofer koji se selio iz grada u grad. Mjesečno sam dobivala 12 eura u dječjem domu - rekla je. Zatim se dotaknula i teme o svom poslu.

- Nećete me vidjeti u suzama. Ako i vidite, znajte da je to iskreno. Prošla sam svašta. Bila sam plesačica na šipci. Da se ne lažemo i ne budemo na finjaka - ima nepristojnih ponuda. Hvala Bogu, žensko si pa možeš odlučiti želiš li s nekime otići ili ne želiš. Ja nisam tip djevojke koji laže ljudima - 'Znaš ja sam plesala, ali nisam s nikim spavala'. Jesam. Preživljavala sam, znala sam odraditi gaže za veće novce. U nekim trenucima svi smo mi prostitutke. Makla sam se od tog posla i u Zagrebu otvorila svoj kozmetički salon - zaključila je.

