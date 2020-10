Iz Malezije izvukao pet milijardi dolara: Hodao s Mirandom Kerr, s DiCaprijem ludovao u Vegasu

Low Taek Jho rođen je 1981. godine u dobrostojećoj malezijskoj obitelji. U Londonu se sprijateljio sa sinom premijera Malezije, s kojim je iz države izvukao milijarde dolara. Još uvijek je u bijegu od zakona...

<p>Noću, kad se spremamo za spavanje, često po glavi vrtimo razne nemoguće scenarije. Neki maštaju da uživaju u društvu najzgodnijih manekenki, drugi razmišljaju o bogatstvu, treći o slavi i pjevačkoj karijeri... A junak naše priče<strong> Jho Low</strong> (41) odlučio je sve te maštarije sebi ispuniti.</p><p>Iako za njega vjerojatno niste čuli, riječ je o gospodinu koji se krije iza jednog od najvećih svjetskih gospodarskih skandala u povijesti. Konzervativne procjene govore kako je iz raznih fondova izvukao oko 900 milijuna dolara, dok neki smatraju kako je izvukao oko pet milijardi dolara. No krenimo od početka...</p><p>Low Taek Jho rođen je 1981. godine u dobrostojećoj malezijskoj obitelji. Kako bi mu pružili što bolje obrazovanje, jer lova im nije bila problem, roditelji su ga poslali u elitnu londonsku srednju školu Harrow, koju je pohađao i <strong>Winston Churchill</strong>. Tamo se upoznao s ostalom bogatom djecom iz cijelog svijeta, a ubrzo se sprijateljio s <strong>Rizom Azizom</strong>, još jednim Malezijcem u Londonu. To prijateljstvo se kasnije pokazalo ključnim za sve njegove ‘poslovne uspjehe’. Naime, Riza je posvojeni sin bivšeg malezijskog premijera Najiba Razaka. Kad je ovaj 2009. godine došao na vlast, jedna od prvih stvari koje je napravio bilo je osnivanje fonda “1MDB”, iz kojeg se novac trebao koristiti za promidžbu Malezije po svijetu. No gospon premijer, uz pomoć Jho Lowa, koristio ga je kao privatni bankomat. </p><p>Premijer Razak izvlačio je novac kako je htio, ali to je radio s dozom suptilnosti, za razliku od Jhoa. Ovaj bucmasti biznismen odlučio je kako će njegovi prijatelji postati samo ljudi s holivudske A liste. Pa ih je krenuo impresionirati. Kupio je nekoliko djela Van Gogha i Moneta, <strong>Lindsay Lohan</strong> je za rođendan poslao šampanjaca u vrijednosti 50.000 dolara, <strong>Kim Kardashian </strong>je poklonio Ferrarija od 325.000 dolara, u Vegasu je iznajmio cijeli klub kako bi on i <strong>Leonardo DiCaprio</strong> mogli tulumariti s 20 Playboyevih zečica... </p><p>- On i Leo bacali su žetone za poker u vrijednosti od 5000 dolara po podu dok su se djevojke hrvale za njih - ispričao je jedan od sudionika bizarne zabave.</p><p>Ubrzo se svijetom poznatih raširila priča o super-bogatom Azijcu koji pravi najluđe zabave. Prozvala su ga i “Azijski Gatsby”, a njegove zabave postale su, kako bi rekao Barney iz “Kako sam upoznao vašu majku” - legendarne. Za svoj 31. rođendan navodno je iskeširao, pisao je NY Post, pet milijuna dolara. Na zabavu su stigli <strong>Bradley Cooper</strong>, <strong>Alicia Keys</strong>, <strong>Benicio Del Toro</strong>, <strong>Kim Kardashian</strong>, <strong>Paris Hilton</strong>, <strong>Tobey Maguire</strong>... A da se ovi poznati dobro zabave, pobrinuli su se drugi poznati. Nastupali su <strong>Kanye West</strong>, <strong>Ludacris</strong>, <strong>Jamie Foxx</strong>, dok je<strong> Britney Spears</strong> iskočila iz torte. </p><p>Svima njima predstavio se kao uspješni biznismen, dijelu njih je financirao albume, davao im je novac za filmove, a oni nisu ništa sumnjali. Zapravo nisu razmišljali odakle mu toliki novac. Bitno da ga njima daje. Samo u “Vuka s Wall streeta” uložio je ‘svojih’ 100 milijuna dolara. U jednoj od svojih najluđih epizoda Jho je podignuo Boeing 747, napunio ga s 40 manekenki i alkoholom i iz New Yorka krenuo u Australiju. Tamo je partijao nekoliko dana i privukao pažnju tamošnjih medija. No ubrzo mu je ta silna pažnja prisjela.</p><p>Upao je na radar obavještajnih agencija koje su krenule češljati njegovo sumnjivo poslovanje. Jer podrijetlo tolikog silnog novca i svih tih nekretnina nikako nije mogao dokazati. Primjera radi, njegova bivša djevojka, <strong>Miranda Kerr </strong>(da, ta Miranda Kerr) morala je američkoj vladi predati nakit koji joj je Jho poklonio jer je navodno bio ukraden. Vrijedio je osam milijuna dolara. A za Jhoa je to sitnica.</p><p>Kako je u Maleziji slabila moć <strong>Najiba Razak</strong>, koji je izgubio izbore 2018 godine, a danas zbog ovog skandala služi 12 godina zatvorske kazne, tako je i Jho postao prvi persona non grata, a onda i bjegunac. I to uspješan bjegunac. Jer i danas se skriva od policije. A za njim je raspisana tjeralica u Maleziji, Singapuru i SAD-u. Navodno se skriva u Kini, gdje uživa i troši svoje bogatstvo, iako kineske vlasti tu informaciju negiraju. </p><p>- Neću se predati jer moja presuda je već napisana. Ne vjerujem da bi igdje imao pošteno suđenje. Ovo je sve jedan veliki politički proces protiv mene jer sam podržavao našeg bivšeg premijera - rekao je Jho u jednom od svojih posljednjih obraćanja. Kasnije se doznalo i kako je nekako nabavio ciparsku putovnicu, a šuška se da pod lažnim imenom putuje po svijetu. Sve one zvijezde koje su od njega rado uzimale novac i častile se na njegovim zabavama su ga zaboravile. Kao da nije postojao. Ako ništa, uvijek će mu ostati sjećanja na lude noći..</p>