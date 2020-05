Izabel i Mateo Kovačić čekaju dijete nakon tri godine braka..

U braku su tri godine, a sada za njih stižu samo sretne vijesti. Nogometaš Mateo Kovačić (26) i njegova supruga Izabel (27) čekaju svoje prvo dijete, doznaje Story. Prinova bi u obitelj trebala stići na ljeto.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kontaktirali smo Izabelinu menadžericu za komentar, no odgovorila nam je kako ništa neće reći na tu temu.

Foto: Instagram

Par je svoju vezu započeo prije točno deset godina, a upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog, u onoj istoj gdje su 2017. izrekli sudbonosno 'da'. Mateo je u toj crkvi bio ministrant, a Izabel je pjevala u župnom zboru Lilium. Često su se viđali na nedjeljnim misama i malo po malo, zaljubili jedno u drugo. Izabel je najviše voljela pjevati psalme i duhovne šansone, što se Matea izrazito dojmilo.

Foto: Mladost Kaštela

Mnogi ih često nazivaju 'savršenim' parom. Usklađuju modne kombinacije, a ne stide se svijetu pokazati koliko se vole. Često na društvenim mrežama dijele zajedničke fotografije s emotivnim porukama.

Foto: Instagram

No, nije uvijek sve bilo tako savršeno. I njihova je veza prošla kroz izazove. Kad je Mateo prije gotovo šest i pol godina potpisao za Inter te se preselio u Milano, Izabel i on održavali su vezu na daljinu, što im nije bilo lako. Svaki slobodan trenutak provodili su zajedno, a čim bi 'uhvatili' priliku putovali su jedan kod drugoga.

- Kad sam odlazio iz Zagreba, bilo mi je jako teško jer sam se vezao za Izabel i prijatelje. Nedostajala mi je i moja župa gdje sam proveo šest prekrasnih godina. No pomirio sam se s tim jer je sve to dio nogometa - rekao je svojedobno nogometaš. No, nedugo potom par se zaručio, a 2017. stali su pred oltar.