Izabel Kovačić odlučila zatvoriti trgovinu svog brenda 'IZAKOVA'

Izabel Kovačić, supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, danas je pratitelje iznenadila objavom da se zatvara trgovina njenog brenda 'lunilou x IZAKOVA' u zagrebačkom Centru Kaptol. U objavi na Instagram profilu brenda stoji: 'Nakon 2 godine zatvaramo jedno poglavlje s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog. Hvala vam na podršci i vjernosti.'.

U nizu fotografija za koje je objava vezana nalazi se i jedna na kojoj je Izabel dodala: 'Nakon 2 godine odlučili smo zatvoriti našu trgovinu. Hvala vam svima na podršci i vjernosti kroz zadnje dvije godine. Vaša podrška pomogla nam je da rastemo i pripremimo se za nova putovanja. Iskreno cijenimo vašu podršku i veselimo se uzbudljivim prilikama pred nama.'

Foto: Instagram/Izabel Kovačić

Izabel Kovačić pokrenula je brend 'IZAKOVA' krajem 2023. godine. Još prilikom razvijanja brenda 'lunilou', sestrinskog brenda 'IZAKOVE', odlučila se posvetiti očuvanju okoliša te to spojila sa svojom ljubavi prema modi. Na službenoj stranici brenda stoji kako vjeruju da je moda način izražavanja, ali i prilika da se svijet učini ljepšim i održivijim mjestom. Osim u Centru Kaptol, brend 'IZAKOVA' dostupan je na još 5 veleprodajnih lokacija u svijetu.