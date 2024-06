Izabrali Miss Alabame! Pljušte kritike zbog njezinog izgleda: Evo što je odgovorila hejterima

Sara Milliken (23) je nova Miss Alabame 2024, a ona će ove godine stati rame uz rame s misicama drugih američkih saveznih država na National American Miss 2024. Na njihovim službenim stranicama piše kako je glavni cilj povećati samopouzdanje kod žena, a izabrana misica Sara oglasila se na svojim društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Najveći svjetski izbor ljepote za transrodne osobe | Video: 24sata Video

- Velika mi je čast predstaviti se kao vaša, nacionalna, američka Miss Alabame 2024. Ovo je san koji sam sanjala zadnjih osam godina. Ne mogu vjerovati da sam dobila priliku živjeti ga - napisala je na službenom Instagram profilu Miss Alabame.

- Nisam mislila da je moguće da plus size model iz tako malenog grada pobijedi, ali radila sam na tome svakog dana. Nije bilo dana da nisam vježbala govore ili predstavljanje ispred žirija - dodala je.

Inače, Sara je plus size model iz Atmorea u Alabami, a prije nego je osvojila titulu natjecala se dva puta. Voditeljica je podcasta 'Girls Gotta Glow' i često ističe važnost mentalnog zdravlja.

Nakon što je osvojila titulu Miss Alabame, brojni korisnici društvenih mreža uputili su joj kritike na račun njezinog fizičkog izgleda.

- Djevojka okrunjena za Miss Alabame je prekomjerne tjelesne težine. Šalju se pogrešne poruke djeci, a trebali bismo ih učiti o važnosti zdravlja - napisao je jedan korisnik na Instagramu.

No to Saru nije obeshrabrilo i odlučila mu je odgovoriti.

- Nedavno sam bila meta ogromne količine internetske mržnje i maltretiranja. Iskreno, to na mene ne utječe onako kako većina misli. Ono što je rečeno o meni doista je odvratno i ne mogu shvatiti kako ljudi misle da je u redu govoriti takve stvari. Lako bi bilo odustati. Mogla bih se sakriti, odustati od titule... Ali umjesto toga kažem - gledajte me.

Dodaje kako je osoba 'više od tijela' i 'bez obzira što hejteri' rekli ona će visoko držati glavu.

Gledajte kako služim svojoj zajednici. Gledajte me kako dajem sve od sebe u pripremama za nacionalno prvenstvo. Gledajte kako nastavljam sipati pozitivu na društvene medije. Gledaj me kako postižem svaki cilj koji postavim. Gledajte me kako svakom hejteru pokazujem zašto plus size žena može i treba dobiti titulu - napisala je..