Izašao trailer za 'Gladijator 2', a fanovi Pedra Pascala zapazili su jedan detalj: 'Nisi ništa naučio?'

Izašao je trailer za 'Gladijator 2', nastavak popularnog filma 'Gladijator' iz 2000. godine. U nastavku glume Denzel Washington, Paul Mescal, Pedro Pascal i drugi, a režirao ga je Ridley Scott. U kina bi trebao doći na jesen.

Obožavatelji Pedra Pascala, koji je imao zapažene uloge u serijama 'Igra prijestolja' i 'Last of Us', primijetili su jedan detalj u traileru. Za one fanove koji su gledali 'Igru prijestolja', a u kojoj je Pascal utjelovio princa Dornea, Oberyna Martella, činjenica da glumac opet ne nosi kacigu kada ide u bitku bila je 'traumatična'.

Naime, princ Oberyn skonča na ružan način. Nakon što se ponudi da u dvoboju spasi Tyriona Lannistera od presude, sukobi se s Gorostasom. Pa iako na kratko djeluje da ga je porazio, čime je ispunio i svoju želju za osvetom, Gorostas mu smrska lubanju.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/Adria.ign.com

'Pedro opet ne nosi kacigu! Zar ništa nije naučio iz 'Igre prijestolja'?', 'Gledam Pedra Pascala kako ulazi u još jednu borbu bez kacige', 'Kad god vidim Pedra Pascala u borbenoj sceni bez kacige, dobijem PTSP od 'Igre prijestolja'. Ona epizoda je bila jeziva', pisali su na društvenim mrežama obožavatelji glumca i serije, navodi Unilad.

No, kako će Marcus Acacius, lik kojeg je utjelovio Pascal, zaista skončati, nećemo znati sve do studenog, kada bi film trebao izaći u kinima.

POGLEDAJTE TRAILER: