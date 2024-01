Dobio ulogu nakon što je skinuo majicu, a sad priznaje: 'Bojim se da će mi film zagorčati život'

Nakon što je redatelj Ridley Scott u listopadu prošle godine otkrio kako je angažirao Paula Mescala (27) u filmu 'Gladijator II.', irski glumac zabrinuo se da će se glavna uloga odraziti na njegovo mentalno zdravlje.

- Bojim se da će mi Gladijator zagorčati život. Znači li još veća slava to da će me ljudi u većoj mjeri zaustavljati na ulici? Postao bih duboko depresivan ako to ispadne tako i nadam se da se to neće dogoditi. Inače bih bio u vrlo lošoj situaciji - rekao je za irske medije, a prenosi Metro UK.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Mescal je dobio ulogu u 'Gladijatoru II' nakon što su ga producenti vidjeli bez majice. Paul u filmu glumi Luciusa, sina Lucille iz originalnog Gladijatora, koju je utjelovila Connie Nielsen, i nećaka Commodusa, kojeg je glumio Joaquin Phoenix.

27-godišnji glumac iza sebe već ima nominacije za Oscara te nagrade BAFTA i Emmy. Osvojio je i prestižnu nagradu Laurence Olivier za ulogu Stanleyja Kowalskog u 'Tramvaju zvanom čežnja'.