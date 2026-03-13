Izašao trailer za nastavak serije Malcolm u sredini! Cranston (70) je u njemu potpuno gol

Gotovo dva desetljeća nakon završetka kultne humoristične serije Malcolm u sredini, glumačka postava ponovno se okuplja u rebootu koji će uskoro premijerno biti prikazan na streaming platformi Hulu.

Bryan Cranston, Frankie Muniz i ostatak originalne ekipe vraćaju se svojim ulogama u novoj četverodijelnoj seriji pod nazivom Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair. Originalni sitcom emitirao se od 2000. do 2006. godine i pratio život genijalnog dječaka Malcolma dok pokušava preživjeti svakodnevicu u svojoj kaotičnoj i disfunkcionalnoj obitelji.

U četvrtak je objavljen novi trailer koji obožavateljima daje još jedan urnebesan uvid u ono što ih očekuje od 10. travnja.

POGLEDAJTE TRAILER:

Malcolm je više od deset godina pokušavao držati distancu od svoje obitelji i zaštititi sebe i svoju kćer od njihovih nepredvidivih ispada. No sve se mijenja kada ga roditelji Hal i Lois prisile da dođe na proslavu njihove 40. godišnjice braka.

Uz Frankieja Muniza, u novoj seriji vraćaju se i Justin Berfield i Christopher Masterson kao Malcolmova braća Reese i Francis, dok Bryan Cranston i Jane Kaczmarek ponovno glume ekscentrične roditelje Hala i Lois.

Foto: Youtube/Screenshoot

Najšokantniji trenutak trailera dolazi upravo od Cranstona, koji se u jednoj sceni pojavljuje potpuno gol. Sedamdesetogodišnji glumac stoji bez odjeće, a privatne dijelove tijela zaklanja jedino ekran prijenosnog računala. U isto vrijeme Lois mu u obiteljskoj blagovaonici brije dlakava leđa, dok su na Zoom pozivu sa zaprepaštenim sinom Deweyjem.

Deweyja u rebootu glumi Caleb Ellsworth-Clark, jer se originalni glumac Erik Per Sullivan (34) nije vratio u seriju.

Foto: Youtube/Screenshoot

U jednoj sceni Dewey nelagodno govori ocu preko videopoziva: “Znate, mogu nazvati kasnije...”

Hal mu na to odgovara: “Ma daj, Dewey. Vidio si me ovakvog već tisuću puta”, prije nego što podigne nogu na stol i daje Lois znak da počne brijati i ostatak dlačica.

Nova serija bit će dostupna za streaming od 10. travnja na platformi Disney+.